Isti mediji, ki so pokopali slavno voditeljico, blatijo tudi Meghan #video

V Veliki Britaniji zadnje dni odmeva smrt TV-voditeljice Caroline Flack, ki si je v 41. letu vzela življenje. Za njeno stisko so bili v veliki meri krivi mediji in družbena omrežja, zato zdaj številni pozivajo k nujni regulaciji. Enako namreč počnejo tudi z Meghan Markle in princem Harryjem.

Caroline Flack je bila voditeljica izjemno priljubljenega resničnostnega šova Love Island, a je od vodenja odstopila decembra lani, potem ko je bila obtožena nasilja nad svojim partnerjem Lewisom Burtonom.

Zaradi teh obtožb je bila še večkrat tarča britanskih tabloidov, rumenih strani in zlobnih spletnih komentatorjev na družbenih omrežjih, ki so se na 40-letno voditeljico spravljali večino njene kariere.

O tem je večkrat javno spregovorila in nekoč dejala: "Ljudje radi vidijo, da sem v razsulu, ker se sami ob tem počutijo bolje." Po decembrskem pripetljaju s partnerjem je vse skupaj postalo tako neznosno, da si je preteklo soboto vzela življenje.

Pri časniku The Sun, ki naj bi bil še posebej odgovoren za odklonilno pisanje o Caroline, so se iz nje norčevali le dan pred smrtjo. Na valentinovo so objavili članek z valentinovo čestitko, s katero so se posmehovali Caroline in njenemu partnerju Lewisu. Po njeni smrti so članek umaknili.

Se bo spletno nasilništvo končno končalo ali vsaj umirilo?

Smrt Flackove je zato sprožila javno debato o tem, kako močno lahko zlobni zapisi na družbenih omrežjih in v medijih zaznamujejo življenje človeka ter ga celo končajo.

O njeni smrti ter negativnem vplivu medijev in družbenih omrežij na posameznika je razpravljalo tudi vodstvo laburistov. Ti pozivajo k regulaciji družbenih omrežij in sankcioniranju uporabnikov, ki objavljajo sovražne komentarje. Skrbi jih dejstvo, da se družbena omrežja samoregulirarjo, kar ni dovoljeno na nobenem drugem področju, in menijo, da mora država ukrepati.

Kritike letijo tudi na britanski rumeni tisk in številne kolumniste, ki si dovolijo javno blatenje javnih oseb. Med njimi je tudi znani voditelj Piers Morgan, ki je ob Carolinini smrti sicer zapisal, da gre za "izjemno žalostno novico" ter da mu je Caroline pred kratkim sama dejala, da "preživlja najslabše obdobje svojega življenja", ker se ji je "podrl tako zasebni kot karierni svet".

A kar zadeva Meghan Markle, Morgan počne prav tisto, kar je zadnje mesece življenja bremenilo Caroline: javno jo kritizira, že vse odkar je postala del kraljeve družine.

Morganovo dvoličnost so ob njegovem poklonu Caroline izpostavili številni tviteraši. Ena od uporabnic je zapisala: "Tvoja hinavščina je neverjetna. Resnično upam, da boš premislil o svojem obnašanju v zadnjih letih ter opustil sovraštvo in strupenost. Poglej, kam lahko to vodi. Ni ti treba biti prijazen, če je to preveč zate. Samo bodi tiho."

Your hypocrisy is astounding. I really hope you reevaluate your behaviour these last few years and stop fuelling such hate and toxicity. Look at where it can lead. You don’t have to be kind if that’s too taxing - just be silent. — Susan Wokoma (@susan_wokoma) February 15, 2020

Meghan in Harry sta deležna enake obravnave, kot je je bila Caroline. Foto: Getty Images

Na Otoku so zato le 24 ur po smrti TV-voditeljice začeli podpisovati peticijo, ki od britanske vlade zahteva, naj razišče, kako mediji poročajo o javnih osebnostih. Pri tem so izpostavili prav Caroline, Meghan Markle in princa Harryja. "Naslovi, nadlegovanja in obravnava medijev se morajo končati, odgovorni pa morajo odgovarjati."

Peticija je do zdaj zbrala že več kot 250 tisoč podpisov.

