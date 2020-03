Na slovesnosti v Westminstrski opatiji, posvečeni Commonwealthu, sta se Harry in Meghan še zadnjič pojavila v vlogi uradnih predstavnikov britanske kraljevine. To je bil tudi zadnji skupni dogodek z Williamom in Kate. A med kraljevima paroma je vel hladen veter, strokovnjaki za branje z ustnic pa razkrivajo, kaj sta si med seboj šepetala.

Kraljeva para sta sedela vsak v svoji vrsti in se le na hitro pozdravila. Foto: Reuters

Že dlje časa tuji mediji poročajo, da med britanskima princema zeva velik prepad in da sta se močno oddaljila, odkar je v Harryjevo življenje vstopila Meghan. Odločitev Harryja in njegove soproge, da se umakneta od uradnih kraljevih dolžnostih in celo odselita v Kanado, pa je menda njun odnos še poslabšala.

Kaj izdaja govorica telesa?

Da je med bratoma napetost in da stvari med njima niso najboljše, je bilo mogoče sklepati tudi po njuni telesni drži, so za Marie Clare pojasnili strokovnjaki za govorico telesa. William in Harry s soprogama sta sedela ločeno, vsak v svoji vrsti. Tudi v Westminstrsko opatijo je vsak par vkorakal zase. In če so v preteklosti na taisti slovesnosti v preteklosti vsaj malo postali skupaj in na hitro poklepetali, letos tega nismo videli, William in Harry sta se tokrat držala bolj vsak zase.

Slovesnost v Westminstrski opatiji je bila zadnji skupni uradni dogodek kraljevih parov. Foto: Getty Images In ko se je četverica vendarle srečala, tik preden so se posedli na svoja mesta, so se le hladno pozdravili. Harry se je nato večkrat žalostno zastrmel predse ali v tla, Kate je ostajala resna, William je stiskal ustnice, mrščil čelo in prav tako dlan občasno stiskal v pest, medtem ko je bila Meghan edina, ki ji je tu in tam obraz prešinil nasmešek.

Patti Wood, strokovnjakinja za govorico telesa in tudi avtorica knjige na to temo, je o Williamu povedala: "Ubral je mehanizem tolaženja z dlanjo, kar pomeni, da si je eno od dlani tolažeče položil na nogo, kar daje uteho in hkrati kaže na zatiranje resničnih občutkov. Drugo dlan, ki jo je položil nad to tolažečo dlan, pa je stiskal v pest, kar kaže na zatiranje jeze, ki jo čuti. Na jezo oziroma zatiranje pravih čustev kaže tudi stiskanje ustnice v ravno črto, prav tako namrščeno čelo nakazuje na jezo."

Podoben izraz na obrazu je imela tudi cambriška vojvodinja Kate Middleton, čeprav je v njenih očeh bolj kot jezo videti odsev žalosti, je še povedala strokovnjakinja. Kar je opazila pri princu Harryju, pa je predvsem utrujenost: "Videti je, kot da že dolgo ni spal. Tako je videti človek, ki se vrne iz bitke in ki je ujet v nekem svojem svetu."

William raje kot o bratu govoril o koronavirusu

V akcijo so na dan zadnjega uradnega dogodka Harryja in Meghan šli tudi strokovnjaki za branje z ustnic. In če so njihova branja, ki so jih razkrili za The Telegraph in ki jih povzema portal Just Jared, pravilna, je William več pozornosti kot mlajšemu bratu namenil novemu koronavirusu.

"Ne smeva se rokovati in držati morava razdaljo. Potem bova pa morala uporabiti precej mila za roke," je menda na hitro prišepnil soprogi. Dodal je, da tega ni vajen in da se počuti malce čudno. Harry pa je Meghan v Westminstrski opatiji na tiho rekel: "Dobesedno je rekel samo: 'Živijo, Harry'. In to je bilo to, prav ničesar drugega ni rekel."

Izjava bi se sicer lahko nanašala na njegov hladni pozdrav z bratom Williamom, a z gotovostjo tega ne moremo trditi, saj bi lahko komentiral tudi srečanje s komerkoli drugim na slovesnosti ob Commonwealthu.

Kate in William sta klepetala s številnimi, a s Harryjem in Meghan nista. Foto: Reuters