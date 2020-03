Soigralcu Meghan Markle ponudili podkupnino, da bi lagal o njej

Igralec Simon Rex je v nedavnem podcastu Hollywood Raw razkril, da mu je več tabloidov ponudilo na tisoče dolarjev, da bi jim povedal lažno zgodbo o Meghan Markle in dejal, da sta hodila, čeprav v resnici nista.

Nekateri tabloidi so Rexa opisovali kot Meghaninega bivšega, maja 2018 pa naj bi imel časnik The Sun celo ekskluziven intervju z njim o tem, zakaj nista nikoli šla na drugi zmenek.

Rex je zdaj pojasnil, da je bilo njuno razmerje povsem platonično in da so bila ta pisanja čista izmišljotina. "Med nama se ni zgodilo nič, nikoli se nisva niti poljubila. Le družila sva se v zelo neromantičnem smislu. Bila je le nekdo, ki sem ga spoznal med snemanjem in šel z njim na kosilo, to je bilo vse." Meghan in Simon sta se spoznala leta 2005 med snemanjem TV-serije Cuts.

Harry in Meghan bosta kraljeve dolžnosti opustila predvsem zaradi britanskih tabloidov in njihovega pritiska na njuno življenje. Foto: Getty Images

Ker ni hotel lagati, je zavrnil 70 tisočakov

A britanski tabloidi so hoteli še več, zato so Rexu ravno v času priprav na poroko s princem Harryjem ponudili podkupnino, da bi lagal za medije. "Kar nekaj britanskih tabloidov mi je ponudila veliko denarja, da bi lagal in rekel, da sva se zapletla. Zavrnil sem jih, ker se mi ni zdelo prav lagati in razburjati kraljeve družine."

Ob tem je razkril tudi višino podkupnine, ki so mu jo ponudili: "Bilo je veliko denarja, mislim, da so ponudili okrog 70 tisoč dolarjev (približno 65 tisoč evrov, op. p.)."

Opozorili so jo, da ji bodo britanski tabloidi uničili življenje

Meghan Markle, ki s princem Harryjem noče več uradno biti del britanske kraljeve družine, je oktobra lani vložila tožbo proti britanskemu tabloidu Mail on Sunday.

Za to se je odločila, ker so objavili zasebno pismo, ki ga je poslala očetu, Harry pa je tabloide medtem obtožil, da se do njegove žene obnašajo, kot so se nekoč do njegove pokojne matere Diane.

Na to so Meghan že pred leti opozorili njeni britanski prijatelji. Ko je namreč začela razmerje s princem, so ji to odsvetovali, češ da jo bo britanski tisk uničil.

"Moji prijatelji so bili takrat zelo veseli zame, britanski prijatelji pa so mi rekli, naj se ne spuščam v to, ker mi bodo britanski tabloidi uničili življenje," je razkrila v enem od redkih intervjujev.

Od 1. aprila bosta živela kot običajna državljana. Foto: Getty Images

Predvsem zaradi tovrstne obravnave v medijih in njihovega vse večjega pritiska sta se Meghan in Harry januarja letos odločila, da opustita svoje kraljeve dolžnosti in zaživita kot navadna državljana, razpeta med Kanado in ZDA.

S 1. aprilom tako ne bosta več "kraljeva", saj bosta izgubila naziva "kraljeva visokost", ne bosta več prejemala javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti, ne bosta uradno predstavljala kraljice, v okviru dogovora pa ne bosta smela uporabljati niti besede royal oziroma kraljevi.

