Slavni britanski voditelj in kolumnist ter velik kritik Meghan Markle od britanske kraljice zahteva, naj ukrepa zoper princa Harryja in njegovo ženo.

Piers Morgan je že vse od prihoda Meghan Markle v britansko kraljevo družino odkrito in javno kritičen do nje. O ameriški igralki in tem, kako škoduje kraljevi družini, je napisal že več kolumn, najbolj pa je odmevala tista iz decembra 2018, v kateri je Meghan označil za "povzpetnico, ki bo izmolzla kraljevo družino".

Zdaj pa ga je 39-letna zvezdnica razjezila, ker Američane poziva k volitvam, za nameček pa bo tudi sama oddala svoj glas na prihajajočih ameriških predsedniških volitvah.

S tem bo prekinila še eno britansko kraljevo tradicijo, saj se člani kraljeve družine s kraljico na čelu namreč politično ne opredeljujejo in se zaradi tega tudi ne udeležujejo volitev.

Meghan je pred kratkim dejala: "Vem, kako je imeti svoj glas, pa tudi, kako je, ko se počutiš, kot da ga nimaš." Foto: Getty Images

"Ne moreta ostati 'kraljeva' in razpredati o tujih volitvah"

A ker je z možem princem Harryjem odstopila od kraljevih dolžnosti in izstopila iz ožje družine, bo volila, vendar se Morganu zdi sporno to, da obenem še vedno nosi naziv vojvodinja Susseška. To se mu zdi nesprejemljivo in je kraljico prek Twitterja pozval, naj ukrepa.

Kraljica jima mora odvzeti naziv. Ne moreta ostati "kraljeva" in hkrati razpredati o tujih volitvah na tako brezsramen način.

Ob tem je še delil video tabloida The Sun, v katerem Meghan govori o tem, da "volimo zato, da se poklonimo prednikom in zaščitimo zanamce", ter da so volitve zelo blizu, a hkrati še dovolj daleč, da se lahko naredi še veliko. Dodala je tudi, da vsi "potrebujemo in si zaslužimo spremembo":

Harry in Meghan sta s 1. aprilom, ko sta se uradno umaknila iz britanske kraljeve družine, izgubila naziva kraljeva visokost, a še vedno ostajata vojvoda in vojvodinja Susseška.

Ostala sta tudi brez javnih sredstev za opravljanje kraljevih dolžnosti, uradno ne predstavljata več kraljice, v okviru dogovora pa ne smeta uporabljati niti besede royal oziroma kraljevi.

