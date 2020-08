Razkrita graščina, ki sta jo za vrtoglav znesek kupila Harry in Meghan

Ta teden je v ameriških medijih odjeknila novica, da princ Harry in Meghan Markle že od julija ne živita več v Los Angelesu, ampak na novem naslovu. Po spomladanski selitvi v ZDA sta najprej živela na posestvu na Beverly Hillsu, ki je last igralca Tylerja Perryja, pred mesecem pa sta kupila svojo hišo, ki je od Los Angelesa oddaljena približno dve uri vožnje.

Hiša, ki je pravzaprav graščina, stoji v Montecitu, prestižni soseski pri Santa Barbari, kjer ima svoja domovanja vrsta zvezdnikov: od Oprah Winfrey in Ellen DeGeneres do Ashtona Kutcherja in Ariane Grande.

Foto: Getty Images

Nepremičnine v tem kraju dosegajo vrtoglave zneske, tudi čez 30 milijonov evrov, Harry in Meghan pa sta za svojo odštela "le" 12,4 milijona evrov. In po poročanju revije Vanity Fair sta sklenila odlično kupčijo - gre namreč za posestvo, ki ga je ruski poslovnež Sergej Grišin prodajal že deset let in sprva zanj želel iztržiti 21,5 milijona evrov, zdaj pa je pristal na občutno nižji znesek.

To je novo domovanje Harryja in Meghan:

Celotno posestvo obsega tri hektarje, osrednja hiša ima 1350 kvadratnih metrov površin, ob njej so bazen, teniško igrišče in hiša za goste, zgradbe pa obkrožajo razkošni vrtovi in več kot sto let stare oljke.

"V tej hiši in skupnosti si nameravata ustvariti novo življenje, saj imata tu veliko zasebnosti," je neimenovani vir povedal za Page Six, "želita, da tukaj odrašča njun sin in da ima kar se da normalno življenje".

