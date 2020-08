Princa v sporih tudi zaradi denarja

Knjiga z naslovom 'Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of the Modern Royal Family' (Iskanje svobode: Harry in Meghan ter ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.), ki je izšla v zadnjih dneh, razkriva mnoge podrobnosti z britanskega kraljevega dvora. Med drugim nudi boljši vpogled v nesoglasja med princem Williamom in Harryjem, ki so se začela pojavljati takrat, ko je v Harryjevo življenje vstopila Meghan Markle.

A do sporov med britanskima prestolonaslednikoma naj bi prihajalo že prej, vzrok za to pa naj bi bile finance. "Že res, da je Charles Harryjev oče, a je tudi njun šef (Harryjev in Williamov, op. p.), in to naredi odnose še bolj kompleksne iz več razlogov. Kateri po vrsti si bil rojen, v tej družini pomeni tudi to, katero mesto moči boš imel. In zato je bil Harry vedno na drugem mestu za bratom, še posebej, ko je šlo za fundacije. V preteklosti se je dogajalo, da je Harry želel prevzeti kakšen večji projekt in več delati, a ni mogel dobiti denarja, da bi to speljal. William je bil že od nekdaj prioriteta. Veliko njunih sporov se je dogajalo okrog proračuna," zapise v knjigi povzema portal Just Jared.

Da je med njima občasno nekaj hude krvi, je pred časom v dokumentarnem filmu za televizijo ITV priznal tudi Harry. Pojasnil je, da bosta s princem Williamom vedno brata, ne glede na vse. In da je, tako kot pri večini bratov in sester, tudi pri njiju tako, da imata dobre in slabe trenutke ter da se tu in tam dogajajo tudi kakšni zapleti, ki pa ne spremenijo dejstva, da sta iste krvi.