Odnos Williama in Harryja je po novi biografiji "nepopravljiv"

Razmerje slavnih bratov princa Harryja in princa Williama naj bi se vedno bolj krhalo, k čemur je pripomogla tudi nova biografija, ki razkriva podrobnosti iz življenja Harryja in njegove žene Meghan Markle.

Zadnja leta se o slavnih bratih, britanskima princema Harryju in Williamu, piše zelo veliko, predvsem v povezavi s Harryjevo ženo Meghan Markle, ki naj bi bila pravzaprav kriva za njun vse slabši odnos.

Nekoč sta si bila zelo blizu, vse od prihoda Meghan v kraljevo družino pa sta se odtujila, kar naj bi nova biografija o Harryju in Meghan še dodatno poslabšala, poročajo kraljevi poznavalci.

Gre za knjigo Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan ter ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.), ki je izšla v teh dneh in razkriva "ozadje naslovnic revij in neznane podrobnosti skupnega življenja Harryja in Meghan".

Mnogi za krhanje odnosa med bratoma krivijo Meghan Markle. Foto: Reuters

William noče komentirati govoric o odnosu z bratom

Kraljeva dopisnica Katie Nicholl je za britanske medije razkrila, da se je razmerje med bratoma tik pred izidom knjige začelo izboljševati, zdaj pa je postalo "nepopravljivo," je dejala. "Ta knjiga je vsekakor slabo vplivala na odtujena brata in njun odnos se v tem trenutku zdi nepopravljiv."

Tiskovni predstavnik princa William ni želel komentirati domnev kraljeve dopisnice, ki v Veliki Britaniji sicer velja za dober vir informacij znotraj britanske kraljeve družine.

Kraljeva dopisnica pravi, da je njun odnos "nepopravljiv". Foto: Reuters

Za najnovejšo biografijo o Harryju in Meghan se je sprva govorilo, da sta jo avtorja Omid Scobie in Carolyn Durand napisala s pomočjo slavnih kraljevih zakoncev in z njunim odobravanjem, a sta Harry in Meghan to prek svojih predstavnikov zanikala.

Avtorja sicer kljub temu zagotavljata, da je vse napisano resnično.

