Meghan Markle spet tarča lastnega očeta #video

Meghan in Harry že več let v javnosti pereta umazano perilo z njenim očetom. Foto: Getty Images

Po dolgem času se je spet oglasil Thomas Markle, oče Meghan Markle, s katerim nekdanja vojvodinja že več let nima stikov, od poroke s princem Harryjem pa z njim menda sploh nima nobenega odnosa več.

Povod za to naj bi bilo med drugim njegovo (prekomerno) komuniciranje z mediji in blatenje hčerke v javnosti, s čimer nadaljuje tudi zdaj.

Za britanski tabloid The Sun je namreč povedal, da je trenutno "najslabši čas", da se Harry in Meghan pritožujeta glede svojega življenja, saj "ljudje trpijo zaradi pandemije in imajo veliko hujše težave". Sporočil jima je, naj nehata "stokati", ter dodal: "Rad imam svojo hčerko, a mi res ni všeč, kakšna oseba je postala."

Tako je Thomas Markle komentiral hčerino odločitev, da se s Harryjem umikata od kraljevih dolžnosti in postaneta finančno neodvisna:

Markle se je s tem nanašal na zadnja pisanja o tem, kako težko obdobje sta preživljala Meghan in Harry, ko sta zapuščala britansko kraljevo družino, kar je razkrito v prihajajoči knjigi Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family (Iskanje svobode: Harry in Meghan in ustvarjanje moderne kraljeve družine, op. p.), ki naj bi jo avtorja Omid Scobie in Carolyn Durand napisala s pomočjo slavnih kraljevih zakoncev.

Harry in Meghan sicer zanikata kakršnokoli povezavo s knjigo, v kateri je razkritih več podrobnosti iz njunega kratkega življenja na britanskem dvoru, avtorja pa zagotavljata, da je vse napisano resnično.

Thomas Markle že več let nima najboljših odnosov s hčerko Meghan. Foto: Cover Images

Oče: tudi Meghan je prirejala fotografije s paparaci

V knjigi je med drugim opisan zapleten odnos Meghan do očeta in incident pred poroko s Harryjem, ko je Markle priredil fotografije paparacev med pomerjanjem smokinga za veliki dan, ki se ga na koncu zaradi nujne operacije srca ni udeležil. Že takrat se je govorilo, da so bile pravi razlog za izostanek prav prirejene fotografije ter da ga Meghan zato ni hotela ob sebi. Namesto njega jo je pred oltar pospremil Harryjev oče, princ Charles.

Thomas je kasneje priznal sodelovanje s paparaci in se opravičil.

Meghan naj bi bila po navedbah v knjigi še vedno jezna zaradi teh fotografij, česar pa njen oče ne razume, češ da je sama nekoč počela enako. "Tudi ona je imela posebne dogovore s paparaci, načrtovala je fotografiranje," je še povedal za taboid.

Kljub opravičilu se je njun odnos po poroki bistveno poslabšal, ko mu je Meghan po poroki poslala na roke napisano pismo, v katerem ga roti, naj preneha komunicirati z mediji in jim izdajati zasebne družinske zadeve. A Thomas je kasneje prav to pismo pokazal nekemu tabloidu, češ da si želi s tem le oprati svoje ime. Zaradi te poteze je Meghan prekinila vse stike z njim.

