"Nisem njen oboževalec in za to je verjetno že slišala," je Donald Trump odgovoril na vprašanje novinarke, ki jo je zanimalo, kaj si misli o tem, da Meghan Markle in princ Harry spodbujata ljudi k ameriškim predsedniškim volitvam in jih hkrati nagovarjata, naj volijo za njegovega tekmeca, Joeja Bidna.

Nato pa je dodal še: "Princu Harryju želim vso srečo, ker jo bo potreboval."

Meghan Američane že nekaj mesecev spodbuja k prihajajočim volitvam in tudi sama bo novembra oddala svoj glas, medtem ko Harry tega ne bo smel, saj je državljan Velike Britanije.

Sta pa s pozivanjem k volitvam in jasnim preferiranjem kandidata oba prekinila britansko kraljevo tradicijo, ki članom kraljeve družine s kraljico na čelu prepoveduje politično opredeljevanje in s tem udeleževanje kakršnihkoli volitev.

Trump je kot vedno povedal tisto, kar si misli. Foto: Getty Images

Ker sam še nikoli ni volil, k temu zdaj spodbuja druge

Princ Harry tako še nikoli v življenju ni volil, ravno zato zdaj, ko je uradno odstopil od kraljevih dolžnosti, toliko bolj spodbuja tiste, ki lahko oddajo svoj glas, naj to storijo in prispevajo k izbiri vodje države.

"Ko se približujemo novembru, je pomembno, da opustimo sovražni govor, dezinformacije in spletno negativnost," je še dodal v nagovoru z ženo Meghan. O tem sta za revijo Time na lastnem vrtu svojega novega doma v Santa Barbari posnela celo videoposnetek.

Kaj pa na to pravijo v Buckinghamski palači? Predvolilnih udejstvovanj vojvode in vojvodinje Suseške ne bodo komentirali, so sporočili. "Vojvoda ni več aktiven član kraljeve družine, zato so vse njegove izjave zasebne narave."

