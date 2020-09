Harry in Meghan vrnila Britancem denar za obnovo rezidence

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan sta britanskim davkoplačevalcem vrnila denar za obnovo njune britanske rezidence. Foto: Reuters

Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan, ki sta aprila opustila kraljeve dolžnosti, sta vrnila 2,4 milijona funtov oziroma 2,7 milijona evrov davkoplačevalskega denarja za obnovo njune britanske rezidence Frogmore Cottage. "Ta znesek v celoti pokrije stroške obnove rezidence, ki je v lasti kraljice," je sporočil njun tiskovni predstavnik.

Dodal je, da je britanski princ Harry vplačal denar v kraljevi sklad. Sporočil je še, da bo Frogmore Cottage ostal britanska rezidenca vojvode in njegove družine, poroča STA.

Meghan in Harry do denarja s pogodbo z Netflixom

Poslopje so lani prenovili za 2,4 milijona funtov davkoplačevalskega denarja. Po poročanju medijev sta Harry in njegova soproga Meghan denar za plačilo obnove rezidence dobila s pogodbo z Netflixom, ki sta jo podpisala prejšnji teden. Z velikanom pretočnih vsebin bosta sodelovala pri nastajanju vrste oddaj, v nekaterih se bosta morda celo pojavila. Večletna pogodba vključuje dokumentarce, dokumentarne serije, igrane filme in otroške oddaje, poroča STA.

Harry in Meghan sta se spomladi odpovedala življenju na britanskem kraljevem dvoru in sporočila, da želita biti finančno neodvisna. Nato sta zapustila Otok in se preselila v Kalifornijo. Ukvarjata se z več projekti, se pa Meghan, nekdanja zvezda serije Nepremagljivi dvojec, menda ne namerava vrniti v igralske vode. Par, ki ima leto dni starega sina Archieja, se je nedavno preselil v Santa Barbaro.