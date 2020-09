Harry in Meghan začela svoji hollywoodski karieri

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski princ Harry in njegova žena Meghan sta danes podpisala pogodbo z Netflixom.

Britanski princ Harry in njegova žena Meghan sta danes podpisala pogodbo z Netflixom. Foto: Reuters

Britanski princ Harry in njegova žena Meghan Markle sta z današnjim podpisom pogodbe z Netflixom uradno začela svoji novi hollywoodski karieri. Z velikanom pretočnih vsebin bosta sodelovala pri nastajanju vrste oddaj, v nekaterih se bosta morda celo pojavila.

"Osredotočila se bova na ustvarjanje vsebin, ki obveščajo, a tudi vlivajo upanje," sta dejala princ Harry in vojvodinja Meghan. "Ustvarjanje navdihujočih družinskih oddaj je prav tako pomembno za naju kot nova partnerja," sta dodala. Prvi mož Netflixa Ted Sarandos je dejal, da je neverjetno ponosen, ker si je kraljevi par za svoj "ustvarjalni dom" izbral njihovo družbo.

Koliko denarja bosta prejela, niso razkrili

Večletna pogodba vključuje dokumentarce, dokumentarne serije, igrane filme in otroške oddaje, poroča STA. Finančne plati pogodbe niso razkrili. Harry in Meghan sta se pred pol leta odpovedala življenju na britanskem kraljevem dvoru in se preselila v Kalifornijo. Ukvarjata se z več projekti, se pa Meghan kot nekdanja zvezda serije Nepremagljivi dvojec menda ne namerava vrniti v igralske vode. Par, ki ima leto dni starega sina Archieja, se je pred kratkim preselil v Santa Barbaro v bližini Los Angelesa.