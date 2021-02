Po tem, ko sta Meghan Markle in princ Harry sporočila, da pričakujeta drugega otroka, so se oglasili še pri televizijski mreži CBS in razkrili, da bo legenda televizije Oprah Winfrey z njima opravila ekskluzivni in težko pričakovani "intimni intervju". Sporočili so, da bo pogovor trajal 90 minut, predvajali pa ga bodo v nedeljo, 7. marca.

"Winfreyjeva se bo v obsežnem intervjuju z Meghan dotaknila vseh tem: vstopa v kraljevo življenje, poroke, materinstva in dobrodelnega dela, pa tudi tega, kako se spopada z močnim pritiskom javnosti," so sporočili iz CBS in dodali, da se jima bo pozneje pridružil še princ Harry, s katerim bodo "spregovorili še o selitvi v ZDA ter prihodnosti njune družine, ki bo kmalu dobila novega člana".

Izpovedala se bosta svoji sosedi. Foto: Reuters

Z Oprah imata več načrtov

Da sta se odločila za Oprah, ni naključje, saj prijateljujejo že dlje časa; povabila sta jo tudi na svojo poroko maja 2018, po selitvi v Kalifornijo pa je tudi njuna soseda, s katero imata, kot kaže, več kot odlične odnose.

Legendarna voditeljica je decembra na Instagramu delila video, v katerem je razkrila, kakšne dobrote ji je za božič poslala "soseda M", ob tem pa zapisala: "Da, tista M." In zraven dodala emoji krone, s čimer je jasno nakazala, da gre za Meghan.

Vojvodinja ji je poslala košaro z mešanicami napitkov chai, matcha in kurkuma latte, s čimer je morda namignila, s čim se bo ukvarjala v prihodnje, kar je pozneje potrdil tudi njej tiskovni predstavnik: da je "izpeljala prvo zasebno naložbo" v wellness podjetje, ki ga vodijo ženske.

Z Oprah pa ima svoje načrte tudi Harry, saj skupaj snemata dokumentarno serijo o duševnem zdravju za Apple TV +, ki bo Harryjevih besedah "razkrivala primere, kako se človeški duh bojuje z najtemnejšimi trenutki". Serija bo premiero doživela to pomlad.

