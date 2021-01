Oče Meghan Markle razkril, zakaj je medijem izdal svojo hčerko

Pred dvema letoma je Thomas Markle slavnemu britanskemu (rumenemu) mediju Mail on Sunday razkril vsebino zasebnega pisma, ki mu ga je pred poroko s princem Harryjem poslala hčerka Meghan Markle.

V na roke napisanem pismu ga je prosila, naj neha komunicirati z mediji in jim izdajati zasebne družinske zadeve, ter mu dejala, da ji je s svojim početjem zlomil srce. A 76-letni Thomas ni upošteval hčerine želje in del pisma predal časniku Mail on Sunday, ta pa ga je objavil v svoji tiskani izdaji, nato pa še na spletu.

Zaradi te poteze je Meghan prekinila vse stike z njim, proti omenjenemu tabloidu pa vložila tožbo, prav tako proti vsem preostalim medijem, ki so povzemali pismo.

Zdaj pa se gospod Markle čuti dolžnega javnosti pojasniti, zakaj je to storil.

Thomas Markle še kar ne neha komunicirati z mediji o svoji odtujeni hčerki. Foto: Cover Images

Hotel se je prikazati v boljši luči

Brani se z besedami, da je takrat čutil, da ga rumeni mediji blatijo, predvsem revija People, ki je objavila članek z naslovom Resnica o očetu Meghan Markle in o pismu, ki mu ga je napisala po poroki. V njem so, kot pravi gospod Markle, objavili same laži in pismo povsem zgrešeno povzeli, njega pa napačno citirali. "Hotel sem popraviti to napačno interpretacijo pisma."

Ob tem sumi, da je Meghan sama svojim prijateljem naročila, naj kot neimenovani viri govorijo z novinarji revije People in njo prikažejo kot žrtev, njega pa kot zlobneža. Iz tega razloga se je odločil, da razkrije vsebino pisma, vendar le del, ker "celotno pismo Meghan prikazuje v grozni luči", je izdal in dodal: "Nisem je hotel napadati ali prizadeti."

Meghanini odvetniki so medtem zanikali, da je vojvodinja vedela za članek v reviji People, glede pisma pa so dejali, da je bil to njen poskus, da prosi gospoda Markla, naj preneha komunicirati z mediji.

Meghanin oče ni bil povabljen niti na njeno poroko niti na krst svojega vnuka. Foto: Cover Images

Ne razume njene jeze, sama naj bi nekoč počela enako

Razlog, zakaj je Meghan svojemu očetu sploh poslala pismo, je incident s paparaci pred poroko s princem Harryjem, na katero je bil njen oče sprva povabljen. Markle je namreč priredil fotografije paparacev med pomerjanjem smokinga za veliki dan, kar je Meghan močno ujezilo. Na koncu se poroke ni udeležil, uradno zaradi nujne operacije srca, neuradno pa zaradi sodelovanja s paparaci. Namesto njega je Meghan pred oltar pospremil Harryjev oče, princ Charles.

Meghan naj bi bila še vedno jezna zaradi teh fotografij, zaradi česar očeta ni povabila niti na krst sina Archieja, vendar pa njen oče tega ne razume, češ da je sama nekoč počela enako. "Tudi ona je imela posebne dogovore s paparaci, načrtovala je fotografiranje," je še razkril v enem od številnih intervjujev, ki jih je v zadnjih dveh letih dal za medije.

Preberite tudi: