Meghan Markle je pred dvema letoma vložila tožbo proti medijski družbi Associated Newspapers, ki izdaja Mail on Sunday, zaradi razkritja vsebine zasebnega pisma, ki ga je pred poroko s princem Harryjem maja 2018 poslala svojemu očetu Thomasu Marklu.

V na roke napisanem pismu ga je prosila, naj neha komunicirati z mediji in jim izdajati zasebne družinske zadeve, ter mu dejala, da ji je s svojim početjem zlomil srce. A 76-letni Thomas ni upošteval hčerine želje in del pisma predal omenjenemu časniku, ta pa ga je objavil v svoji tiskani izdaji, nato pa še na spletu.

Zaradi te poteze je Meghan prekinila vse stike z njim, proti omenjenemu tabloidu pa vložila tožbo.

Sodni proces se je končno zaključil, sodnik Mark Warby pa odločil, da je vojvodinja "upravičeno pričakovala, da bo vsebina pisma ostala zasebna", ter dodal: "Objavljeni članki v Mail on Sunday so posegli v to razumno pričakovanje." Medij je s tem kršil njene avtorske pravice in zlorabil njene osebne podatke.

Thomas Markle se je s svojimi potezami in sodelovanjem z mediji oddaljil od hčerke. Foto: Cover Images

Pismo dal v javnost, ker se je hotel pokazati v boljši luči

Predstavniki medijske družbe so bili presenečeni nad sodnikovo razsodbo in so že sporočili, da se bodo pritožili, Meghan pa je izrazila zadovoljstvo z besedami: "S to zmago na področju zasebnosti in avtorskih pravic smo vsi zmagali." Dodala je, da je hvaležna, da bo družba končno nosila odgovornost za svoje "nezakonite in nečloveške prakse".

Njen oče se je pred kratkim čutil dolžnega javnosti pojasniti, zakaj je medijem pokazal vsebino hčerinega pisma, rekoč, da se je hotel s tem le prikazati v boljši luči.

Razlog, zakaj je Meghan svojemu očetu sploh poslala pismo, je incident s paparaci pred poroko s princem Harryjem, na katero je bil njen oče sprva povabljen. Markle je namreč priredil fotografije paparacev med pomerjanjem smokinga za veliki dan, kar je Meghan močno ujezilo. Na koncu se poroke ni udeležil, uradno zaradi nujne operacije srca, neuradno pa zaradi sodelovanja s paparaci. Namesto njega je Meghan pred oltar pospremil Harryjev oče, princ Charles.

