Meghan Markle je za časnik New York Times napisala ganljivo pismo, v katerem je razkrila, da je bila po sinu Archieju spet noseča, a je splavila. V pismu je opisala svojo bolečo izgubo in spopadanje s tem, kako si bosta z možem, princem Harryjem, zacelila te rane.

Tragična izkušnja kraljevega para se je dotaknila številnih Britancev, svetovnih zvezdnikov in seveda tudi kraljeve družine.

Britanski mediji poročajo, da sta Harryju v oporo tako njegov brat William kot oče princ Charles ter celotna britanska kraljeva družina, s kraljico na čelu. "V družini je, razumljivo, prisotna velika žalost," so sporočili iz Buckinghamske palače.

Njuno izgubo je Meghan delila v pismu, objavljenem v časniku New York Times. Foto: Getty Images

"Morda ne bo pomagalo tebi, a nekomu bo"

Meghan so podporo izkazali tudi zvezdniki, med njimi Chrissy Teigen, ki je v začetku oktobra tudi izgubila otroka. Tviterašu, ki je širil sporočilo, da je hotela vojvodinja s tem pismom samo iskati pozornost, je brez dlake na jeziku sporočila: "Nagrada današnjemu največjemu izmečku gre Marcu Giannangeliju. Čestitam, izmeček."

Svoj tvit je kasneje izbrisala, se opravičila in dodala, da je "pozabila, da mora biti bolj prijazna".

Tako kot Meghan je tudi Chrissy izbrala javno pismo kot način, kako z javnostjo deliti tragično izgubo, za kar so se ji številni prav tako zahvalili. V obeh primerih gre namreč še vedno za tabu, o katerem se premalo govori. Ali, kot je v podporo Meghan na Twitterju zapisala Monica Lewinsky: "Zasebna bolečina, deljena z javnostjo, morda ne bo pomagala tebi, a nekomu bo."

Britanci naklonjeni temu, da je javno delila izgubo

Tudi naključni Britanci pozdravljajo Meghanino odločitev, da splav deli z ljudmi. "Mislim, da je več kot primerno," je povedal Oscar Masters in poudaril, da je s tem pokazala, da se to lahko zgodi vsem, ne samo običajnim ljudem, temveč tudi tistim, ki živijo na očeh javnosti.

Deborah Kohana je dodala, da je splav nekaj, kar lahko doleti vsakogar, zato se lahko z njeno izkušnjo poveže marsikdo, tudi tisti, ki sami nimajo poguma, da spregovorijo tako, kot je ona. "To daje glas čustvom, ki jih občuti veliko ljudi, a o tem nočejo govoriti. Moramo deliti takšne izkušnje in te občutke, saj so zelo pogosti," je dejala.

S tem sta se strinjala tudi Emma Nobel in Fred Myers, ki sta za Reuters povedala, da je Meghan naredila pogumno stvar. "Mislim, da je najpogumnejša v kraljevi družini," sta dodala.

Meghan in Harry sta maja 2019 dobila prvega otroka, sina Archieja. Foto: Reuters

Meghan je v pismu zapisala tudi, da jo je lastna tragedija spomnila na odmevni intervju oktobra lani, v katerem je na novinarjevo vprašanje, ali je v redu, iskreno odgovorila: "Hvala, da ste vprašali. V resnici me je zelo malo ljudi vprašalo, ali sem v redu."

Ob tem je izpostavila pomembnost vprašanja "Ali si ok?" ter to, koliko izgub utrpijo ljudje, a o njih ne govorijo. "Naučila sem se, da če ljudje vprašajo, kako smo, in res poslušajo odgovor s srcem, breme žalovanja postane lažje. Ko smo povabljeni, da delimo svojo bolečino, lahko naredimo prve korake do celjenja."

