Meghan Markle razkrila, da je splavila: "To je neznosna bolečina"

Meghan Markle je za časnik New York Times napisala ganljivo pismo z naslovom "Izgube, ki si jih delimo", v katerem je razkrila eno najtežjih izgub v svojem življenju: po rojstvu sina sta s princem Harryjem pričakovala še enega otroka, a je na žalost splavila.

"Bilo je julijsko jutro, ki se je začelo kot vsak običajen dan," je dejala Meghan. Pripraviti zajtrk, nahraniti pse, vzeti vitamine in nato poskrbeti za sina. Ko ga je previla, je v trebuhu začutila ostro bolečino, zaradi katere je z Archiejem v naročju padla na kolena in mu, medtem ko ga je mirila, mrmrala pesmico.

"Vedela sem, da nekaj ni v redu. Vedela sem, da sem, medtem ko sem pestovala svojega prvorojenca, izgubljala svojega drugega otroka."

Čez nekaj ur je bila v bolnišnici, s Harryjem ob strani. "Držala sem ga za roko, oba sva jokala. Ko sem strmela v hladne bele stene, sem si skušala predstavljati, kako bova to prebolela."

Z drugim otrokom je bila noseča letos poleti. Foto: Getty Images

V bolnišnici se je spomnila na "tisti" intervju

Tragedija jo je spomnila na odmevni intervju oktobra lani, v katerem je Meghan na novinarjevo vprašanje, ali je v redu, iskreno odgovorila: "Hvala, da ste vprašali. V resnici me je zelo malo ljudi vprašalo, ali sem v redu." Ko jo je novinar še vprašal, ali bi lahko rekla, da prestaja naporno obdobje, je vojvodinja odgovorila pritrdilno.

V pismu je zapisala, da mu je odgovorila iskreno ter da se v tistem trenutku ni zavedala, da bo njen odgovor tako odmeval.

Zato je ravno ob izgubi otroka spoznala, da je prava pot do celjenja ran ravno to vprašanje: "Ali si ok?"

Pismo je nato nadaljevala s tem vprašanjem: "Ali smo res ok?" Z njim se je dotaknila vseh težkih trenutkov, ki jih je svet občutil vse odtlej: od pandemije novega koronavirusa do smrti temnopoltih Američanov, ki so umrli po krivici, izpostavila je Breonno Taylor in Georgea Floyda ter proteste, ki so se zgodili v luči gibanja Black Lives Matter (Življenja temnopoltih štejejo, op. p.).

Spraševala se je, kako bosta s Harryjem to prebolela. Foto: Getty Images

Pomembno je vprašati: "Ali si ok?"

V pismu še naprej poudarja, kako pomembno je vprašanje "Ali si ok", ter to, koliko izgub utrpijo ljudje, a o njih ne govorijo. "Izgubiti otroka pomeni, da s seboj nosiš neznosno bolečino, ki se zgodi mnogim, a o njej govori le redkokdo. Z možem sva v tem času ugotovila, da je v sobi 100 žensk, deset ali 20 takih, ki so splavile. A kljub temu ostaja pogovor o tem tabu, spremljata ga sram in neprekinjen krog žalovanja v samoti."

Zahvalila se je tistim, ki vseeno pogumno delijo svoje zgodbe, saj s tem "odpirajo vrata drugim, da storijo enako". "Naučila sem se, da če ljudje vprašajo, kako smo, in res poslušajo odgovor s srcem, breme žalovanja postane lažje. Ko smo povabljeni, da delimo svojo bolečino, lahko naredimo prve korake do celjenja."

Za konec je še zapisala, da je to vprašanje še kako pomembno v teh časih. "Ali smo ok? Bomo!"

