Tabloid se mora opravičiti in plačati princu Harryju #video

Princ Harry je sprožil tožbo proti tabloidu Mail on Sunday zaradi dveh člankov, objavljenih lani jeseni, v katerih so zapisali, da je princ po tem, ko se je z ženo Meghan umaknil od kraljevih dolžnosti, na cedilu pustil marince, s katerimi je pred tem dolgo sodeloval.

"Od zadnjega nastopa v vlogi častnega člana marincev je prekinil vso telefonsko, pisno in elektronsko komunikacijo," so trdili pri Mail on Sunday in si s tem nakopali tožbo princa, ki jim je očital lažne navedbe, s katerimi so mu povzročili škodo.

Foto: Guliverimage/AP

"Princ Harry je ponosen, da je v kraljičinem imenu deset let bil član britanskih oboroženih sil, z njimi je aktivno povezan še zdaj in bo tudi v prihodnje," je sodišču zatrdila njegova odvetnica, "lažne in žaljive zgodbe v Mail on Sunday zato niso bile le osebni napad na princa, ampak so nepravično pod vprašaj postavljale njegovo služenje tej državi."

Sodišče je razsodilo Harryju v prid in odločilo, da se mora tabloid Harryju opravičiti in mu plačati odškodnino, na kar so pri mediju pristali. Princ je medtem že sporočil, da bo denar namenil za dobrodelni športni dogodek Invictus Games, namenjen vojnim veteranom.

