Princ Harry in Meghan Markle sta s platformo za pretakanje avdiovsebin Spotify podpisala več milijonov vredno pogodbo za predvajanje podcasta in že prvi ni razočaral.

Princ Harry in Meghan Markle sta v prvi oddaji svojega podcasta na Spotifyu gostila številne zvezdniške prijatelje, med njimi Eltona Johna, Tylerja Perryja in Jamesa Cordna, na koncu pa s poslušalci delila še podrobnost iz svojega zasebnega življenja, ki je do zdaj nista razkrila javnosti: pesem, ki jima pomeni veliko in ju je spremljala tudi na njuni poroki, ko sta zapuščala cerkev.

"This Little Light of Mine je pesem, ki naju je spremljala na poti od oltarja, ko sva postala mož in žena. To pesem sva si zaželela že, ko sva zaživela skupaj," je ob tem razložila Meghan in dodala, da jima skladba pomeni veliko, ker "tema ne more pregnati teme, samo svetloba jo lahko". Harry je ob tem čustveno dodal, da pesem sporoča, da imamo vsi v sebi moč, da spremenimo svet na bolje.

V prvi epizodi je nastopil tudi njun sin Archie. Foto: Cover Images

Nastopil je tudi 19-mesečni Archie

Meghan in Harry sta svoj podcast poimenovala Archewell Audio po sinu Archieju , ki je prav tako nastopil v prvi epizodi. Čisto na koncu ga je Harry pozval, naj kaj pove v mikrofon, pri čemer ga je morala vojvodinja malce spodbuditi. "Archie, je zabavno?" ga je vprašala Meghan, na kar je 19-mesečni Archie odgovoril: "Zabavno!" S pomočjo Harryja je nato poslušalcem zaželel srečno novo leto in se za konec prisrčno zasmejal.

Podcast Archewell Audio lahko poslušate tukaj.

Z lastnim podcastom sta začela vojvoda in vojvodinja graditi lastno znamko, brez pomoči britanske kraljeve družine, s katero želita "graditi skupnost s skupnimi izkušnjami, pripovedmi in vrednotami", sta sporočila prek tiskovne predstavnice.

