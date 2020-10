Harryjev dedek, princ Filip, "močno razočaran" nad Meghan Markle

"Preprosto ne razume, zakaj ne podpira Harryja in mu ne pomaga, namesto da si želi uveljaviti svoj glas," naj bi si o ženi vnuka, princa Harryja, mislil princ Filip, poroča poznavalka britanske kraljeve družine Ingrid Seward. Dodala je, da je "zelo, zelo razočaran" nad Meghan Markle, ker ne podpira monarhije in noče biti članica britanske kraljeve družine.

Kraljeva poznavalka in avtorica je ob tem razložila, da se je princ Filip ob poroki s kraljico Elizabeto II. in ko je prevzela britansko krono, odrekel karieri v mornarici ter da je bil "razdražen", ko je videl, da Meghan ni storila enako ob poroki s princem Harryjem.

Meghan je sicer najprej opustila igralsko kariero, a sta s Harryjem v začetku letošnjega leta, manj kot dve leti po poroki, sporočila, da se umikata iz britanske kraljeve družine in opuščata vse uradne dolžnosti. Kmalu zatem je Meghan ponovno začela sprejemati igralske vloge.

"Ne gre za priljubljenost, temveč sodelovanje"

Sewardova britansko kraljevo družino podrobno spremlja že od osemdesetih let in je o slavni družini napisala že več kot dvajset knjig. Zdaj pripravlja novo, in sicer o princu Filipu, vojvodi Edinburškem, ki bo junija prihodnje leto praznoval sto let.

O možu kraljice in dedku slavnih princev Harryja in Williama je spregovorila v intervjuju za Sky News, v katerem je razkrila, kako naj bi razmišljal Filip. Po njenih besedah je razočaran nad Meghan, podobne preglavice pa mu je povzročala že princesa Diana. "Že njej je rekel, da tukaj ne gre za tekmovanje v priljubljenosti, temveč za to, da so člani družine ekipa, ki medsebojno sodelujejo," je pojasnila.

Ko je izvedel, da se Meghan in Harry umikata, sam ni hotel imeti nič s tem, zato se je oddaljil od vseh dogovorov, ki sta jih sklenila s kraljico. "To ga resnično moti in noče se vmešavati," dodaja Sewardova.

Filip je užaloščen, ker je Harry zapustil domovino. Foto: Getty Images

Ne razume, zakaj se je odpovedal domovini, kjer je imel vse na dlani

Poleg tega ga "izjemno žalosti" to, da mlajši člani kraljeve družine "nimajo enakih vrednot kot on", je razkrila v intervjuju za Mail on Sunday. "Zelo težko mu je sprejeti, da se je Harry tako zlahka odrekel svojim dolžnostim, se odpovedal domovini in vsemu, kar mu je prej veliko pomenilo, ter se preselil čez lužo. Težko razume, zakaj se mu zdi življenje v kraljevi družini tako neznosno."

Po Filipovem mnenju sta Meghan in Harry v Veliki Britaniji imela vse: lep dom, zdravega sina in edinstveno priložnost sodelovati z dobrodelnimi organizacijami, s pomočjo katerih bi imela velik vpliv. Ravno zato toliko težje razume vnukovo odločitev, ki je zelo spominjala na odločitev njegovega praprastrica Edvard VIII., ki se je leta 1936 zaradi poroke z ameriško ločenko Wallis Simpson odpovedal kroni.

Harry se je kot njegov praprastric odpovedal kraljevini in z ameriško izbranko odšel živet v Ameriko. Foto: Reuters

Harry in Meghan sta se življenju na britanskem kraljevem dvoru odpovedala v začetku letošnjega leta in se z leto dni starim sinom Archiejem sprva nastanila v Kanadi, nato pa se preselila v Kalifornijo, kjer sta v Montecitu, prestižni soseski pri Santa Barbari, avgusta kupila hišo.

Ukvarjata se z več projekti. Med drugim sta zelo aktivna pri pozivanju Američanov k udeležbi na prihajajočih predsedniških volitvah, za kar sta bila deležna že vrsto kritik, saj bi morala kljub uradnemu izstopu iz kraljevine ostati politično nevtralna.

Več preverite tukaj: