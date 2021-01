Princ Harry ima "strto srce" zaradi slabih odnosov z družino

"Princu Harryju je ločitev od kraljeve družine strla srce, čeprav ju z ženo Meghan osrečuje njuno novo življenje v ZDA," je v intervjuju za britansko televizijo ITV izjavil Tom Bradby, novinar in pisec ter prijatelj Harryja in Meghan.

Bradby se je s parom zbližal med njuno turnejo po Afriki leta 2019, o kateri je posnel dokumentarni film. Takrat sta bila Harry in Meghan še uradno člana kraljeve družine z vsemi dolžnostmi in pravicami, ki jih je to prinašalo, v začetku lanskega leta pa sta najavila, da se nameravata odpovedati temu položaju.

Zdaj je Bradby spregovoril o tem, kako sta se Harry in Meghan znašla po zloglasnem "megxitu" oziroma ločitvi od kraljeve družine. "Ali sta nesrečna? Ne, mislim, da sta zadovoljna, ker počneta stvari, ki ju veselijo," je dejal, nato pa dodal: "Mislim pa, da je njemu situacija z družino strla srce."

Foto: Reuters

Spregovoril je tudi o namigovanjih, da so se odnosi med Harryjem in njegovim starejšim bratom Williamom močno ohladili. "Situacija je daleč od idealne, in za vse je bilo preteklo leto zelo težko. Mislim, da niso nesrečni, so pa vsi v težkem položaju. Tudi Williamu je težko," je dejal Bradby.

Odhod Harryja in Meghan je bil "boleč za vse", je nadaljeval Bradby, "na obeh straneh je veliko prizadetih čustev. Ljudje si želijo, da bi bilo med njimi vse v redu, toda v zadnjem letu zagotovo ni bilo tako".

