Buckinghamska palača boleče zavrnila prošnjo princa Harryja #video

Princ Harry je hotel kot nekdanji pripadnik britanske vojske na daljavo sodelovati pri slovesnosti za vse vojake držav Commonwealtha, ki so umrli v vojnah, in sicer tako, da jim je želel poslati žalni venec iz maka, a mu Buckinghamska palača tega ni dovolila.

Gre za še en znak, kako zelo se je britanska kraljeva družina odtujila od princa, ki se je aprila z ženo Meghan Markle odrekel kraljevim dolžnostim in se kljub nasprotovanju družine preselil čez lužo, v ZDA. Z Meghan tako že nekaj mesecev živita v Kaliforniji, oddaljena od britanske kraljevine.

Buckinghamska palača naj bi Harryjevo prošnjo za polaganje venca zavrnila, ker ni več predstavnik britanske kraljeve družine, poročajo britanski mediji, palača pa tega (za zdaj) ni komentirala.

Brata sta se prejšnja leta vedno skupaj udeležila slovesnosti, a letos je bila ta tradicija prekinjena. Foto: Cover Images

Letos poleg kraljice le princa Charles in William

Predstavniki britanske kraljeve družine so se zbrali včeraj, saj se spomin na ubite v vojnah vedno obeležuje na nedeljo, najbližjo 11. novembru, obletnici podpisa mirovnega dogovora, ki je leta 1918 končal prvo svetovno vojno. Od konca druge svetovne vojne leta 1945 naj bi bilo le eno leto, 1968, v katerem med služenjem ni umrl noben britanski vojak.

Pred nedeljo spomina na vse ubite si številni Britanci pripnejo papirnat rdeč mak, ki simbolizira rože, ki so med prvo svetovno vojno rasle na bojiščih v Franciji in Belgiji.

Slovesnosti se vsako leto udeležijo glavni člani kraljeve družine s kraljico Elizabeto II. na čelu, a letos s pomembno razliko – brez Harryja.

Kraljica je bila tokrat v javnosti prvič videna z zaščitno masko. Foto: Reuters

Namesto pri slovesnosti je sodeloval pri podcastu in obiskal pokopališče v Los Angelesu

Po tem, ko je palača zavrnila njegovo prošnjo za položitev venca v njegovem imenu, je sodeloval pri podcastu Declassified z veterani, s katerimi je spregovoril o tem, kaj mu je pomenila uniforma, ter o čem razmišlja, ko stoji pred spominskimi obeležji britanskih padlih vojakov.

Dotaknil se je tudi pomena makovega cveta in pojasnil, zakaj ga na ta dan ponosno nosi: "Hočem slaviti pogum in predanost vseh naših veteranov in njihovih bližnjih, še posebno tistih, ki so del naših iger Invictus. To so ljudje in trenutki, ki se jih spomnim, ko salutiram."

Poleg tega sta s soprogo obiskala pokopališče v Los Angelesu, kjer sta v popolni zasebnosti položila venec s sporočilom: "Za vse, ki so služili, in za vse, ki še vedno služijo." Poleg venca sta na dve pokopališči vojakov iz Commonwealtha položila še rože. Njun tiskovni predstavnik je ob tem pojasnil, da je poklon spominu vojakom Commonwealtha zanju zelo pomemben.

Vojvoda Susseški se je usposabljal na kraljevi vojaški akademiji Sandhurst, dosegel vojaški čin korneta in se pridružil kraljevemu regimentu Blues and Royals, kjer je nekaj časa služil tudi njegov starejši brat.

V letih 2007 in 2008 je služil v Afganistanu, vendar je bil odpoklican po tem, ko je ena od avstralskih revij razkrila njegovo prisotnost na tem območju. V letih 2012 in 2013 se je vrnil v Afganistan z zračnim korpusom za 20 tednov. Vojsko je zapustil junija 2015, a ostaja dejaven na tem področju s tem, ko je leta 2014 ustanovil igre Invictus, namenjene invalidnim vojakom, in postal pokrovitelj te fundacije.

Harry se je padlim vojakom poklonil s pogovorom v podcastu. Foto: Reuters

Harry in Meghan sta se po umiku iz kraljevega življenja sprva nastanila v Kanadi, nato pa se preselila v Kalifornijo, kjer sta v Montecitu, prestižni soseski pri Santa Barbari, avgusta letos kupila hišo.

Ukvarjata se z več projekti. Med drugim sta bila zelo aktivna pri pozivanju Američanov k udeležbi na prihajajočih predsedniških volitvah, za kar sta prejela vrsto kritik, saj bi morala kljub uradnemu izstopu iz kraljevine ostati politično nevtralna.

Preberite več: