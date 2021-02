Princ Harry in Meghan sta se odpovedala še zadnjim kraljevim dolžnostim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Britanski princ Harry in njegova soproga Meghan sta britansko kraljico Elizabeto II. obvestila, da se dokončno odpovedujeta kraljevim dolžnostim. Tako sta ostala brez kraljevih pokroviteljstev različnih organizacij, Harry pa tudi brez častnih vojaških položajev.

"Vojvoda in vojvodinja sussekška sta kraljici potrdila, da se ne bosta vrnila kot aktivna člana kraljeve družine," so sporočili iz buckinghamske palače po pogovorih Harryja in Meghan z drugimi člani britanske kraljeve družine, poročanje tujih agencij povzema STA.

"Kraljica je potrdila, da umik iz kraljeve družine pomeni, da ni več mogoče opravljati odgovornosti in dolžnosti, ki jih prinaša služenje ljudstvu," so dodali.

Njune nazive bodo razdelili med aktivne člane družine

Foto: Reuters Častni vojaški položaji in kraljeva pokroviteljstva, ki jih imata vojvoda in vojvodinja, bodo vrnjeni kraljici. Nato pa bodo razdeljeni med aktivne člane kraljeve družine, so navedli na britanskem dvoru.

Harry zaseda več častnih položajev v britanski vojski in tudi položajev v skupnosti Commonwealth. Poleg tega je pokrovitelj več organizacij. Pokroviteljstvo več organizacij, med drugim londonskega narodnega gledališča, je po poroki s princem prevzela tudi Meghan. Vse to bosta vrnila.

"Čeprav smo vsi žalostni zaradi njune odločitve, vojvoda in vojvodinja ostajata ljubljena člana družine," so še zapisali v palači.

Marca začela prehodno enoletno obdobje

Tiskovni predstavnik Harryja in Meghan je ob tem povedal, da njuno delo v zadnjem letu kaže, da ostajata zvesta služenju Združenemu kraljestvu in drugim delom sveta. Pripravljena sta še naprej podpirati organizacije, ki jih predstavljata, ne glede na uradno vlogo, poroča STA.

"Vsi lahko služimo s svojim življenjem. Služenje je univerzalno," je poudaril tiskovni predstavnik, na spletu navaja britanski BBC.

Vojvoda in vojvodinja sussekška sta januarja lani sporočila, da nameravata opustiti kraljeve dolžnosti in postati finančno neodvisna. Uradno sta to storila konec marca, ko se je začelo enoletno prehodno obdobje, po katerem bodo pregledali dogovor.

Par, ki ima sina Archieja, trenutno živi v Kaliforniji. Minuli konec tedna sta sporočila, da pričakujeta drugega otroka.