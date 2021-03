Sodišče odločilo: plačati ji morajo več kot pol milijona evrov

Britanska medijska skupina Associated Newspapers, ki je objavila pismo Meghan Markle, mora ženi britanskega princa Harryja v pravnem sporu plačati 450 tisoč funtov (okoli 520 tisoč evrov) za sodne stroške, je danes sporočil pristojni sodnik višjega sodišča v Londonu Mark Warby. Associated Newspapers je napovedal, da se bo zoper odločitev pritožil.

Odvetniki Meghan Markle so sicer zahtevali 750 tisoč funtov (867 tisoč evrov) za sodne stroške ter izročitev kopij pisma, ki ga je leta 2018 poslala svojemu odtujenemu očetu Thomasu Marklu nekaj mesecev po poroki s princem Harryjem. Sodnik Mark Warby je danes dejal, da za zdaj ne bo zahteval izročitve kopij pisma.

Medij z objavo pisma kršil pravico do zasebnosti

Odvetniki družbe Associated Newspapers so napovedali, da se bodo zoper odločitev sodišča pritožili. Sodnik Warby je menil, da ni veliko možnosti, da bo prizivno sodišče odločilo drugače od višjega, a da ima Associated Newspapers pravico pritožbe.

Vojvodinja Susseška je vložila tožbo proti podjetju Associated Newspapers jeseni 2019. Izdajatelju tednika Mail on Sunday očita, da je z objavo odlomkov pisma kršil njeno pravico do zasebnosti in kršil njene avtorske pravice. V pismu je Meghan Markle očeta prosila, naj se ne pogovarja več s tabloidi in v intervjujih ne trosi laži o njej.

Sredi februarja je Meghan Markle dobila prvo sodno bitko proti Associated Newspapers. Sodišče v Londonu se je strinjalo, da je družba kršila njeno pravico do zasebnosti. Višine odškodnine niso razkrili. Naslednje zaslišanje je predvideno konec aprila ali v začetku maja, ko naj bi odločali o morebitnih nadaljnjih odškodninah zaradi zlorabe zasebnih informacij, kršitev avtorskih pravic ter kršitve zaščite podatkov.

Odvetnik Meghan Markle Ian Mill je poudaril, da njegova stranka ne želi kaznovati tožene stranke, temveč želi samo zagotoviti, da ta ne bo imela koristi od svojega ravnanja. Harry in Meghan sta se lani spomladi odpovedala življenju na britanskem kraljevem dvoru. Naznanila sta, da želita biti finančno neodvisna, in se preselila v Kalifornijo. Februarja sta britansko kraljico Elizabeto II. obvestila, da se dokončno odpovedujeta kraljevim dolžnostim. Tako sta ostala brez kraljevih pokroviteljstev različnih organizacij, Harry pa tudi brez častnih vojaških položajev. Ukvarjata se z več projekti, tudi dobrodelnimi, piše STA.