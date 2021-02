Princ William "šokiran in užaloščen" zaradi ravnanja svojega brata

Britanski mediji povzemajo vire blizu britanske kraljeve družine, ki pravijo, da je princ William "žalosten in resnično šokiran" zaradi odločitve svojega brata, princa Harryja, da se dokončno odpove kraljevim dolžnostim.

Potem ko sta Harryja in Meghan Markle pred enim letom sporočila, da se umikata, in je prvi šok minil, naj bi William spoznal, da je ostal brez brata, zato je upal, da si bo ta premislil. "Do zdaj sta si delila vse: obveznosti, kraljevo fundacijo, zasebno življenje, pri tem pa sta se še zabavala. Zelo ga pogreša," so razkrili viri, ob čemer so nekateri dodali, da je Harry s to odločitvijo "žaljiv in nespoštljiv" do babice, kraljice Elizabete II., češ da se kraljici pač "ne ugovarja" in da "storiš, kar ti reče".

Poleg tega naj bi William zdaj čutil še večji pritisk ob svojih kraljevih dolžnostih, za kar je kriv prav Harryjev umik, so še dejali viri. Dodali so, da naj bi bili nad odločitvijo Harryja in Meghan presenečeni in razočarani tudi drugi člani družine, ki pa ju kljub vsemu podpirajo. "Čeprav smo vsi žalostni zaradi njune odločitve, vojvoda in vojvodinja ostajata ljubljena člana družine," so ob dokončnem umiku sporočili iz Buckinghamske palače.

Harryjeve in Meghanine kraljeve dolžnosti se bodo porazdelile med druge člane družine. Foto: Reuters

"Ostajata zvesta služenju Združenemu kraljestvu"

Harry je z umikom ostal brez častnih vojaških položajev, skupaj z Meghan pa tudi brez kraljevih pokroviteljstev različnih organizacij. V času izpolnjevanja kraljevih dolžnosti sta bila namreč pokrovitelja številnih organizacij, med drugim tudi londonskega narodnega gledališča, kar je po poroki s princem prevzela tudi Meghan. Zdaj bosta morala pokroviteljstva predati, ta pa bodo razdeljena med aktivne člane kraljeve družine, so sporočili z britanskega dvora.

Njun tiskovni predstavnik je ob tem povedal, da "njuno delo v zadnjem letu kaže, da ostajata zvesta služenju Združenemu kraljestvu in drugim delom sveta", ter da sta "pripravljena še naprej podpirati organizacije, ki jih predstavljata, ne glede na uradno vlogo", je poročala STA.

Vojvoda in vojvodinja sta pripravljena še naprej podpirati organizacije, ki jih predstavljata, ne glede na uradno vlogo, sta sporočila prek tiskovnega predstavnika. Foto: Reuters

Vojvoda in vojvodinja Susseška sta januarja lani sporočila, da nameravata opustiti kraljeve dolžnosti in postati finančno neodvisna. Uradno sta to storila konec marca, ko se je začelo enoletno prehodno obdobje, po katerem bodo pregledali dogovor.

Par, ki ima sina Archieja, trenutno živi v Kaliforniji. Pretekli konec tedna sta sporočila, da Meghan pričakuje drugega otroka.