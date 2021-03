Iz palače so sporočili, da bodo podrobneje preiskali trditve, da je Meghan Markle ustrahovala vsaj dva člana osebja v Kensingtonski palači. Dodali so, da so "zelo zaskrbljeni" zaradi obtožb in da ne bodo "tolerirali nikakršnega ustrahovanja ali nadlegovanja".

Postopka se bodo za začetek lotili tako, da bodo govorili z osebjem, vpletenim v zgodbo z vojvodinjo, in skušali ugotovili, če "se lahko iz tega kaj naučijo", so sporočili preko uradne izjave.

Gre za obtožbe, o katerih smo pisali včeraj in se nanašajo na dogodke iz oktobra 2018, ko so zaposleni prvič začeli opozarjati na Meghanino neprimerno obnašanje, celo ustrahovanje. Takrat se je govorilo zgolj, da je "naporna in zahtevna", zdaj pa so obtožbe, o katerih poroča The Times, precej hujše.

Meghan je medtem že zanikala vse skupaj in prek tiskovnega predstavnika dodala, da je "užaloščena zaradi tega napada nanjo, predvsem, ker je bila tudi sama večkrat tarča ustrahovanja in nasilništva".

Oprah se je najbolj zaupala Meghan, a je krajši del prispeval tudi Harry. Foto: zajem zaslona

Kraljevo družino naslavlja kot "firmo", ki je ohranjala laži o njima

Skoraj sočasno s poročanjem o obtožbah, ki 39-letne vojvodinje Susseške ponovno ne kažejo v dobri luči, je televizija CBS objavila nov napovednik za ekskluzivni intervju z Oprah Winfrey, ki bo na sporedu v nedeljo, 7. marca.

V njem je prikazan delček pogovora o britanski kraljevi družini, ki jo Meghan naslavlja kot "firmo". Na Oprahino vprašanje, kako se počuti ob tem, da bo palača slišala njeno resnico, je odgovorila: "Ne vem, kako lahko pričakujejo, da bova po vsem tem času še vedno tiho, sploh, ker je imela firma aktivno vlogo pri tem, da je ohranjala laži o nama."

Ob tem je dodala, da "če to prinaša tveganje za izgubo nečesa, mislim ... veliko je že bilo izgubljenega".

Intervju z Oprah, v katerem je Meghan iskreno spregovorila o vseh vidikih življenja v kraljevi družini, je bil posnet preden so omenjene obtožbe prišle na dan, hkrati se govori, da Buckinghamska palača še zdaleč ni zadovoljna z intervjujem.

Viri, ki so blizu Harryju in Meghan, zato menijo, da je vse skupaj zrežirano s strani palače, in da so obtožbe časniku The Times "omenili" prav oni, saj naj bi bili "nervozni glede razkritij" v pogovoru z Oprah. Za prvo odmevno razkritje je poskrbel kar princ Harry, ko je dejal, da sta z Meghan kraljevino zapustila, ker se je ustrašil, da se bo zgodovina ponovila.

