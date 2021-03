Iz palače prihajajo nove neprijetne podrobnosti o Meghan Markle

Tik pred napovedanim intervjujem z Oprah Winfrey so začele iz Buckinghamske palače uhajati nove podrobnosti o Meghan Markle in njenem odnosu s tamkajšnjim osebjem.

Po tem ko so tik pred ekskluzivnim intervjujem z Oprah Winfrey na dan prišle obtožbe, da je Meghan Markle ustrahovala vsaj dva člana osebja v Kensingtonski palači, zdaj iz Buckinghamske palače prihaja še več neprijetnih zgodb, ki vojvodinje ne kažejo v prijetni luči.

Tokrat britanski časniki poročajo o tem, kako naj bi Meghan "besnela", ker je osebje brezplačna oblačila, ki so ji jih poslali oblikovalci, po nošenju poslalo nazaj, sama pa jih je hotela obdržati. "Obdržati dizajnerska oblačila je čisto sprejemljivo, če si igralka, a če si član kraljeve družine, je to proti kraljevemu protokolu," je razkril vir.

Vse to naj bi se dogajalo, ko je bila še dekle princa Harryja in je postala zanimiva za oblikovalce, ki so ji množično pošiljali kreacije v upanju, da bo jim naredila reklamo. Tudi če je to storila, jim je morala obleke poslati nazaj ali jih plačati. Meghanino osebje naj bi obleke pošiljajo nazaj, kar je menda močno jezilo vojvodinjo, zdaj poročajo britanski časniki.

Drama naj bi se polegla po poroki maja 2018, ko se je Harryjev oče princ Charles ponudil, da bo njegov sklad prevzel stroške garderobe mladih zakoncev.

Stroške garderobe zakoncev je po poroki prevzel princ Charles. Foto: Getty Images

"Zrežirani in preračunljivi poskusi s strani palače"

Zgodba z garderobo naj bi bila ena od mnogih, ki Meghan kaže v negativni luči; bilo naj bi jih še mnogo več, saj naj bi se zaposleni kar grebli za to, da povedo svojo (slabo) izkušnjo z Meghan, po tem ko je palača sporočila, da bo raziskala ustrahovanje osebja s strani vojvodinje Susseške. Javilo naj bi se vsaj deset nekdanjih zaposlenih, ki so delali ob Meghan, poročajo britanski mediji.

Ob zgodbah, ki uhajajo iz Buckinghamske palače ravno v dneh pred predvajanjem pogovora z Oprah, naj bi Meghan in Harry menila, da gre za "zrežirane in preračunljive poskuse s strani palače", da bi odvrnili pozornost z intervjuja.

V ekskluzivnem intervjuju s kraljico pogovornih oddaj, ki ga bodo predvajali v nedeljo, 7. marca, naj bi Meghan iskreno spregovorila o vseh vidikih življenja v kraljevi družini, pri čemer nobeno vprašanje ni bilo prepovedano, je razkrila 67-letna voditeljica.

Preverite še: