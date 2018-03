Kdo plačuje za oprave Meghan Markle, ki so do zdaj stale 28 tisočakov?

Kraljevi protokol ne dovoljuje prejemanja brezplačnih oblačil, kar pomeni, da so bila vsa oblačila, ki jih je do zdaj oblekla Meghan Markle, kupljena. A kdo jih je plačal?

Foto: Getty Images

Meghan Markle, bodoča žena princa Harryja, se je do zdaj precej izkazala z modno izbiro, a hkrati dokazala, da ima drag okus. Vse oprave so do zdaj stale več kot 28 tisoč ameriških dolarjev, kar je več kot 22 tisoč evrov. Vse to pa je šlo iz njenega žepa.

Kraljevi protokol namreč veleva, da člani kraljeve družine ne smejo sprejemati nobenih brezplačnih oblačil, hkrati pa v ta namen ni predvidenega proračuna. Enako velja za Kate Middleton.

Stilisti in pomočniki sicer pokličejo modne oblikovalce in jih prosijo za njihove kreacije, a neuporabljene nato pošljejo nazaj in plačajo za tiste, ki so jih nosili.

Foto: Getty Images

Po 19. maju ji ne bo treba več jemati iz lastnega žepa

Princ Harry in William ter Kate Middleton denar za vse oprave črpajo iz sklada princa Charlesa, a ker Meghan še ni poročena s Harryjem, še nima pravice do uporabe tega sklada. Do 19. maja, ko bosta dahnila usodni da, mora za vse oprave, ki jih nosi, plačati sama.

A to ne bi smela biti težava zanjo, saj tuji mediji poročajo, da njeno premoženje znaša pet milijonov dolarjev (približno štiri milijone evrov). Harry ima sicer še petkrat več - 25 milijonov dolarjev (približno 20 milijonov evrov).

