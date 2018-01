15 stvari, ki jih Meghan Markle po poroki ne bo smela več početi

Življenje, kakršnega pozna nekdanja igralka Meghan Markle, se bo po 19. maju letos spremenilo. Zanjo bodo prepovedane nekatere stvari, ki so za običajne smrtnice povsem samoumevne - recimo delanje selfijev in lakiranje nohtov v rdeči barvi.

Čemu vse se bo morala odpovedati, ko se bo poročila s princem? Foto: Getty Images

Nekaj sprememb je Meghan Markle že občutila, saj sta jo takoj po zaroki čakala dva javna dogodka s kraljevo družino. Ko bo 19. maja letos postala žena princa Harryja in po vsej verjetnosti vojvodinja, pa se bo morala odpovedati še marsičemu, kar se ji je do zdaj zdelo povsem vsakdanje.

Seznam stvari, ki jih ne bo smela več početi:

Delati selfije

Med pozdravljanjem množice imajo oboževalci zadnja leta navado, da prosijo za selfije. A člani kraljeve družine jih ne smejo delati niti z njimi in to pravilo že velja tudi za Meghan, čeprav še ni uradno del kraljeve družine. "Ni nam dovoljeno delati selfijev," je razkrila nekemu paru, ki se je hotel fotografirati z njo na prvem javnem dogodku po objavljeni kraljevi zaroki.

Kraljici Elizabeti II. selfiji naj ne bi bili pretirano všeč. Zdijo se ji čudni in neprijetni, saj jim manjka očesni stik.

Iti v javnost povsem sama

Tako kot vsak član kraljeve družine se tudi Meghan ne bo smela sama sprehajati naokoli. Kamorkoli bo šla, jo bo morala spremljati varnostna služba.

Dajati avtograme

Avtogrami kraljeve družine so prihranjeni samo za uradne kraljeve dolžnosti, sicer pa jih ne smejo dajati iz varnostnih razlogov, saj se bojijo, da bi do ponaredil podpis in ga uporabil proti družini. Leta 2010 je princ Charles prekršil ta protokol in dal avtogram eni od žrtev poplav v mestu Cornwall. Kot je poročal The Telegraph, se je podpisal kot Charles 2010 in se opravičil za slabo čitljivo pisavo.

Uporabljati družbena omrežja

Kot igralka je Meghan pridno uporabljala Instagram, a njena zadnja objava sega v april 2017. Kraljevi družini ni dovoljeno imeti lastnih profilov, lahko pa z javnostjo komunicira prek uradnih. Princa Harry in William ter vojvodinja Kate tako skupaj upravljajo profil @KensingtonRoyal in govori se, da naj bi se jim pri tem pridružila še Meghan.

Javno izkazovati ljubezen

Čeprav nimajo uradnega protokola, ki bi prepovedoval javno izkazovanje ljubezni, naj bi veljalo splošno pravilo, da morajo kraljevi pari izkazovanje ljubezni držati na minimumu. Držanje za roke v javnosti je šele v zadnjem času postalo sprejemljivo. Tako smo med sprehodom na božično jutro k maši videli že Willliama in Kate, pa tudi Meghan in Harryja.

Njuna uradna zaročna fotografija je bila precej intimna. Foto: Getty Images

Voliti

Meghan naj bi kmalu postala državljanka Velike Britanije, a ji v prihodnosti ne bo dovoljeno oddajati svojega glasu na volitvah. Čeprav to ni zakonsko prepovedano, je protiustavno, da monarh voli. Gre za nekakšno nepisano pravilo, da člani kraljeve družine ne uveljavljajo svoje volilne pravice.

Tako kot preostali člani družine tudi ona ne bo volila. Foto: Getty Images

Nositi prosojne obleke

Prosojna obleka znamke Ralph & Russo, ki jo je Meghan nosila na eni od uradnih zaročnih fotografij, je bila najbrž zadnja, v kateri se je lahko javno pokazala. Čeprav ni imela globokega dekolteja in ni razkrivala preveč, je vseeno kršila modna kraljeva pravila. Enako je storila na dan oznanitve zaroke, ko ni nosila hlačnih nogavic. "Nikoli ne boste videli monarhinje brez kožnih hlačnih nogavic," je razložila strokovnjakinja za kraljevi protokol Victoria Arbiter.

Prosojnost se za monarhinje ne spodobi. Foto: Getty Images

Prav tako ne gole noge. Foto: Getty Images

Imeti nalakirane nohti v temnih in drugih barvah

Kraljevi protokol veleva, da je na uradnih dogodkih na nohtih monarhinj dovoljen le lak v nevtralnih barvah. Kraljica Elizabeta je recimo že od leta 1989 zvesta samo enemu nevtralnemu odtenku laka za nohte znamke Essie: Ballet Slippers.

Na premieri filma Igre lakote: Kruto maščevanje leta 2013 je na nohtih nosila črn lak. Tega na javnih dogodkih ne bo več smela. Foto: Cover Image

Nositi čevlje s polno peto

To pravilo naj bi veljalo samo, ko je prisotna kraljica, saj ji menda takšni čevlji niso všeč. "Resnično jih ne mara in to vedo vse ženske v družini," je za Vanity Fair izdal vir. Lahko se zgleduje po vojvodinji Kate, ki čevlje s polno peto nosi na dogodkih, kjer ni kraljice.

Čevlji s polno peto so dovoljeni, a le ko kraljica ni prisotna. Foto: Getty Images

Kazati jezik

To se ne spodobi za člane kraljeve družine, razen za najmlajše, kot je na primer prikupni princ George. Čeprav si je Meghan prav to privoščila na božični dan, pred obiskom svete maše.

Kazanje jezika je prikupno le pri najmlajših članih kraljeve družine. Foto: Getty Images

Nositi velike torbice

Ni povsem jasno, ali je to pravo kraljevo pravilo, da se morajo namesto velikih nositi majhne, večerne torbice, a Kate Middleton in kraljica nikoli ne nosita velikih torbic. Le večerne ali majhne torbice z majhnimi ročaji.

Velike torbe bo zdaj morala zamenjati z majhnimi. Foto: Getty Images

Udeležiti se tedna mode

Meghanin urnik bo zapolnjen z drugimi obveznostmi, večinoma povezanimi s humanitarnim delom, kar pomeni, da ne bo časa za prisostvovanje na tednih mode, ki jih je prej rada obiskovala.

Meghan na newyorškem tednu mode leta 2015. Foto: Getty Images

Sedeti, kjer bo hotela

Na kraljevih in uradnih dogodkih vedno velja sedežni red, ki se ga morajo držati vsi. Pričakovati je, da bo vselej sedela ob Harryju, a ni nujno. Ne bo pa več smela sedeti s prekrižanimi nogami, kar se ne odobrava. Noge lahko prekriža le pri gležnjih.

Posebno pravilo velja tudi za vstop v sobo, kar se mora vedno zgoditi v tem vrstnem redu: najprej kraljica, nato njen mož princ Philip, princ Charles z ženo Camillo, nato princ William z ženo Kate in tako naprej.

Za monarhinje se ne spodobi, da sedijo s prekrižanimi nogami. Foto: Getty Images

Iti v posteljo pred kraljico

To pravilo menda velja samo v primerih, ko kraljica in Meghan prespita v isti hiši, palači ali gradu.

Odpreti darila na božič

Britanska kraljeva družina darila tradicionalno odpira na božični večer, ob božiču pa je na vrsti obisk božične svete maše.

