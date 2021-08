Britanski mediji: kraljica v sodno bitko s Harryjem in Meghan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nesoglasja med britanskim dvorom ter princem Harryjem in njegovo ženo bi se lahko preselila celo na sodišče.

Po vrsti obtožb, ki sta jih princ Harry in njegova žena Meghan izrekla na račun kraljeve družine, se po poročanju britanskega tabloida The Sun zadeva zdaj še zaostruje.

Potem ko je Harry julija napovedal izid svoje biografije, v kateri naj bi "povedal vse", zdaj v Buckinghamski palači razmišljajo o tem, da bi nadaljnje napade in kritike na njihov račun zaustavili po sodni poti.

Foto: Reuters

The Sun navaja, da je kraljica Elizabeta II. svoji pravni službi že naročila, naj sestavi načrt, kako se bodo ubranili pred morebitnimi zapisi, ki bi lahko škodili ugledu kraljeve družine, prav tako naj bi pred objavo knjige posvarili založnike.

"Kraljica ima dovolj," so v tabloidu The Sun citirali dobro obveščen vir iz palače, "sestavljajo ekipo odvetnikov, ki naj bi Harryju in Meghan dali vedeti, da v palači ne bodo tolerirali novih napadov."

