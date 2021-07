Princa Williama označili za hinavca

Po izgubi Anglije proti Italiji na Euru 2020 je princ William na Twitterju objavil besede, zaradi katerih so ga označili za hinavca.

I am sickened by the racist abuse aimed at England players after last night’s match.



It is totally unacceptable that players have to endure this abhorrent behaviour.



It must stop now and all those involved should be held accountable. W — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) July 12, 2021

"Gnusi se mi rasistična zloraba, namenjena igralcem Anglije po sinočnji tekmi," je zapisal. "Popolnoma nesprejemljivo je, da morajo igralci prestajati to gnusno vedenje. To se mora takoj prenehati, in vsi, ki so vpleteni, bi morali odgovarjati."

Kljub strinjanju z objavo se mnogi sprašujejo, zakaj ni princ William tovrstnega rasizma obsodil že, ko je Meghan Markle, članica njegove družine, spregovorila o lastnih izkušnjah z rasizmom tako v Angliji kot tudi v sami kraljevi družini.

Zagovorniki vojvodinje Susseške so princa Williama obsodili hinavščine. Ena od podpornic Meghan Markle je zapisala, da "bi veliko pomenilo, da bi branil Meghan pred tabloidi in kritikami, s katerimi se je spoprijemala, toda ne, od Williama in Kate smo slišali le tišino".

Princ William si je Euro 2020 ogledal z ženo Kate in sinom Georgeem. Foto: Reuters

V marčevskem intervjuju je Meghan odkrila svoje izkušnje z rasizmom, ki ga je doživela med bivanjem v kraljevi družini. Razkrila je, da so nekateri člani kraljeve družine med njeno nosečnostjo izrazili zaskrbljenost, kako temna bo koža rojenega sina.

Člani kraljeve družine se Meghan še niso javno opravičili ali prevzeli odgovornosti za svoja dejanja, zapisali so le kratko izjavo: "Težave, ki so se pojavile, zlasti tiste, ki so povezane z raso, so skrb vzbujajoče. Čeprav se nekateri spomini med seboj razlikujejo, jih jemljejo zelo resno in jih bomo obravnavali zasebno znotraj družine."

