Oče Meghan Markle se bo v želji po srečanju vnukov obrnil na sodišče

Thomas Markle, oče Meghan Markle, si že dolgo časa želi spoznati svoja vnuka Archieja Harrisona and Lilibet "Lili" Diano Mountbatten-Windsor. Zaradi dolgoletnega slabega odnosa s hčerjo bo v bližnji prihodnosti svojo zahtevo podal na kalifornijska sodišča v upanju, da mu bodo ta pomagala uresničiti željo.

Oče vojvodinje Susseške ni še nikoli spoznal svojih vnukov. Foto: Reuters

"Za slabo vedenje Meghan in Harryja ne bi smeli kaznovati njunih otrok," je 77-letni oče vojvodinje Susseške povedal za Fox News. "Archie in Lili sta majhna otroka. Nista politika. Nista marioneti. Nista del igre," je še povedal in dodal, da njegova vnuka sodita v kraljevo družino, zato sta upravičena do enakih pravic kot vsi ostali člani družine.

Odnos med očetom in hčerko se je zaostril, ko se je Thomas Markle znašel v središču škandala prirejanja fotografij za tisk, nato pa je le nekaj dni pred slavno poroko hčere Meghan in princa Harryja sporočil, da se slovesnosti ne bo mogel udeležiti zaradi okrevanja po srčnem napadu. Meghan je tako do oltarja pospremil princ Charles.

Oče Meghan Markle se ni udeležil hčerine poroke. Foto: Cover Images

Težave v odnosu so se še poglobile, potem ko je Thomas Markle v intervjujih neprestano kritiziral Meghan in kraljevo družino. Oče vojvodinje Susseške se je kasneje opravičil in priznal, da mu je žal za pretekla dejanja, ki so vodila do slabih odnosov s hčerjo.

Meghan Markle je v marčevskem intervjuju pojasnila, da se bo njen dolgoleten spor z očetom težko zgladil. Ko je vojvodinja Susseška namreč vprašala očeta o škandalu, povezanim s prirejenimi fotografijami, se je ta zlagal, česar Meghan nikoli ni mogla pozabiti.

"Ko pogledam Archieja, si resnično ne predstavljam, da bi mu namerno povzročila bolečino," je še pojasnila izbranka princa Harryja, ki dejanj svojega očeta ne razume in ne opravičuje.



