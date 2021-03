Oče Meghan Markle kritičen do hčerke: Ne bi smela narediti tega #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po odmevnem intervjuju Oprah Winfrey z Meghan Markle se je zdaj oglasil Meghanin oče Thomas Markle, ki je za britansko oddajo povedal, da je na strani kraljice in da njegova hčerka ne bi smela izpeljati tega intervjuja.

V medijih ter britanski in ameriški javnosti še vedno odmeva ekskluzivni intervju Oprah Winfrey, v katerem je Meghan Markle britansko kraljevo družino obtožila rasizma, laganja in zavračanja podpore.

Vojvodinja in kraljica pogovornih oddaj sta med drugim spregovorili tudi o Meghaninem očetu Thomasu in polsestri Samanthi, s katerima Meghan nima stikov, vendar oba, odkar se je zaročila s princem Harryjem, redno komunicirata z mediji.

In tudi tokrat njen odtujeni oče ni dolgo čakal na nov nastop na televiziji.

"Britanci niso rasistični, Kalifornija je"

Pojavil se je v britanski jutranji oddaji Good Morning Britain (Dobro jutro, Britanija), v kateri je povedal, da ga je še posebej zmotilo, ko je Meghan dejala, da je sin Archie ostal brez kraljevega naziva princ, ker so se bali, da bo njegova polt pretemna, ter kraljevo družino s tem obtožila rasizma.

"Zelo spoštujem britansko kraljevino in menim, da kraljeva družina nikakor ni rasistična. Mislim, da Britanci niso rasistični, mislim, da je Los Angeles rasističen, Kalifornija je rasistična, vendar mislim, da Britanci niso," je dejal.

Ob tem je dodal, da se mu ne zdi prav, da sta s Harryjem izpeljala ta intervju, glede na to, kakšno je trenutno zdravstveno stanje Harryjevega dedka, princa Filipa, in kako visoke starosti sta oba s kraljico Elizabeto II. (Filip bo letos star 100 let, kraljica pa 95). "Ne bi smela narediti tega, s tem intervjujem sta prekoračila mejo."

Preverite tudi: