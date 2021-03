Odzivi na Meghanin intervju: "Krona je zamudila priložnost za spremembo"

Meghan Markle je v ekskluzivnem intervjuju britansko kraljevo družino obtožila rasizma, saj naj bi njen sin Archie ostal brez kraljevega naziva princ, ker so se bali, da bo njegova polt pretemna. V nekem obdobju je celo razmišljala o samomoru, a pomoči ni dobila, ker bi "to škodilo instituciji", kasneje pa se je izkazalo še, da je "ne bodo ščitili in da so pripravljeni lagati, da bi ščitili druge člane družine".

Po intervjuju se je na družbenih omrežjih oglasilo več znanih imen, odzivi na Meghanino izpoved pa so mešani.

"Kraljevina ne ščiti pred rasizmom"

Najboljša prijateljica vojvodinje, teniška igralka Serena Williams, je stopila na njeno stran in na Instagramu delila zapis o svoji "nesebični prijateljici". Dodala je, da si želi, da bi Meghanina hčerka (v intervjuju sta s Harryjem razkrila, da v drugo pričakuje deklico) in vse deklice "živele v družbi, ki jo poganja spoštovanje", ter se dotaknila še rasizma:

"Iz prve roke poznam seksizem in rasizem ter kako ga mediji uporabljajo kot orožje, da nas ustrahujejo in ponižujejo. Prepoznati in obsoditi moramo zlonamerne in neutemeljene trače ter tabloidno novinarstvo. Posledice sistemskega zatiranja in viktimizacije so za duševno zdravje uničujoče, izolirajoče in prepogosto smrtonosne."

Meghan je podprla tudi pesnica Amanda Gorman, ki je navdušila na nedavni inavguraciji ameriškega predsednika Joeja Bidna. Zapisala je: "Meghan je bila največja priložnost krone za spremembo, preporod in spravo v novi dobi. Njene svetlobe niso samo trpinčili - zamudili so jo."

Oglasili sta se tudi komičarka in igralka Sarah Silverman, ki je tvitnila, da bi "Harry moral prevzeti Meghanin priimek", ter hči borca za pravice temnopoltih Martina Luthra Kinga, Bernice King: "Kraljevina ni ščit pred obupom in uničevanjem rasizma."

Na njeni strani je tudi slavni voditelj Andy Cohen, ki je prek Twitterja sporočil: "Sem povsem na strani vojvodinje in vesel za njiju, da sta šla na svoje. Bi pa potreboval več informacij od Williama, sliši se res grozno."

"Sramotna izdaja kraljice in kraljeve družine"

Pričakovano je svoje mnenje delil tudi televizijski voditelj in slavni britanski kolumnist Piers Morgan, ki je intervju označil za "sramotno izdajo kraljice in kraljeve družine" ter ob tem objavil vrsto tvitov, v katerih je obsodil besede Meghan in Harryja.

"Bodimo jasni: princ Harry in njegova žena sta pravkar dve uri blatila vse, kar kraljica predstavlja in se trudi ohraniti, medtem ko sta se hkrati pretvarjala, da jo podpirata. In to sta storila, medtem ko je njen 99-letni mož Filip resno bolan v bolnišnici. To je vredno zaničevanja."

"Ta intervju je sramotna izdaja kraljice in kraljeve družine. Vse te zlobne in uničujoče neumnosti sem pričakoval od Meghan - ampak to, da je Harry dovolil, da je tako sesula njegovo družino in monarhijo, je sramotno."

Britanski novinar Chris Ship je dodal: "V redu, ljudje. To so resne stvari. Duševno zdravje. Rasizem. Osamljenost. Pomanjkanje podpore. Misli na samomor. Razprava o barvi kože Archieja. Harryjeva družina naj bi lagala. To je Meghanina plat zgodbe, druge strani še nismo slišali."

S tvitom se je oglasila tudi slavna ameriška novinarka Maria Shriver, ki je zapisala: "Res je, kot je Meghan Markle povedala Oprah, da ne vemo, kaj se dogaja v življenju drugih ljudi za zaprtimi vrati. To je nekaj, kar si lahko vsi zapomnimo."