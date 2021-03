Meghan Markle je zaradi kraljeve družine razmišljala o samomoru #video

Meghan Markle je v težko pričakovanem intervjuju z Oprah Winfrey razkrila temne plati britanske kraljeve družine, med drugim to, da je imela zaradi njene obravnave samomorilne misli, kar pa je družina ignorirala, češ da bi to škodilo instituciji.

Sinoči so na CBS predvajali intervju Oprah Winfrey z vojvodinjo Susseško Meghan Markle, ki v času, ko je bila del britanske kraljeve družine, ni smela opravljati intervjujev, zdaj pa se je kraljici pogovornih oddaj povsem izpovedala.

Med drugim je razkrila, da njen sin Archie ni dobil kraljevega naziva princ, ker so se bali, da bo njegova polt pretemna. Meghan namreč prihaja iz mešanega zakona, oče je belopolt, mama pa temnopolta. Potem ko je vojvodinja razkrila, da s princem Harryjem tokrat pričakujeta hčerko, je dodala, da zdaj tiste, ki so delali težave pred Archiejevim rojstvom, skrbi, kako temna bo hči.

"V mesecih, ko sem bila noseča, smo imeli pogovore o tem, da ne bo dobil varovanja in naslova, in pogovore o tem, kako temna bo koža otroka," je dejala, a ni hotela povedati, kdo natančno v kraljevi družini je izražal take skrbi. Dodala je le, da so jo utišali, da ne bi govorila o tem.

Harry in Meghan, ki pričakuje drugega otroka, sta med intervjujem razkrila, da bosta tokrat dobila hčerko. Foto: Reuters

Niso ji hoteli pomagati, ko je imela samomorilne misli

Ob tem je priznala, da je bila naivna pred vstopom v kraljevo družino, češ da se ni zavedala, v kakšno družino se bo poročila. Pred poroko so bili namreč vsi izjemno prijazni do nje, kar pa se je po poroki bistveno spremenilo. Bila je tako potrta, da je začela razmišljati o samomoru.

S Harryjem sta zaprosila za pomoč, a je nista dobila, ker bi "to škodilo instituciji". "Šele po poroki so se začele stvari slabšati in nisem ugotovila le tega, da me ne bodo ščitili, ampak tudi, da so pripravljeni lagati, da bi ščitili druge člane družine. Eno je družina in drugo so ljudje, ki vodijo ustanovo."

Prelomni trenutek se je zgodil ob zgodbi, da je Meghan tik pred poroko s princem Harryjem spravila v jok vojvodinjo Cambriško Kate. A Marklova je zatrdila, da je bilo obratno. "To je bil prelomni trenutek. Nekaj dni pred poroko je bila Kate razburjena zaradi nečesa - tabloidi so pravilno poročali, da zaradi oblek, ki so jih nosile nosilke cvetja. To me je spravilo v jok in me resnično prizadelo," je razložila.

Z intervjujem naj bi televizija CBS skupaj z Oprah Winfrey zaslužila okrog šest milijonov evrov, Meghan Markle je zatrdila, da ni dobila niti dolarja. S Harryjem sta le želela povedati svojo zgodbo. Foto: Reuters

Harry: Meghan me je rešila, bil sem ujet

Z Oprah se je kratek čas pogovarjal tudi princ Harry in ji zaupal, da ga je Meghan rešila, saj naj bi bil prej "ujet" v kraljevo življenje, tako kot njegov brat, princ William, in oče, princ Charles. Dejal je, da kraljevega življenja ne bi zapustil, če ne bi bilo Meghan, in da je vesel, da mu je žena odprla oči.

Na vprašanje, ali bi ostala v kraljevini, če bi imela večjo podporo, je odgovoril: "Brez dvoma. Žalosten sem, da se je to zgodilo, vendar vem, da sva storila vse, da bi delovalo."

Razkril je tudi, da se mu oče Charles mesece po umiku iz družine ni oglašal na telefonske klice, kar pa se je do zdaj že spremenilo. Oprah je razkril tudi, da so ga finančno res odrezali, tako da živita od denarja iz sklada, ki ga je za oba sinova, Williama in Harryja, oblikovala princesa Diana.

To je prva podrobna izpoved princa Harryja in vojvodinje, ki sta odstopila od svojih kraljevskih dolžnosti in se preselila v ZDA, kjer živita od denarja pokojne princese Diane. Foto: Reuters

Kritiki kraljevskega para trdijo, da bi rada le slavo ter lesk položaja brez dolžnosti in vsega, kar spada zraven, piše STA. Njuni podporniki pa so prepričani, da odnos do rasno mešane vojvodinje kaže, kako shirana in rasistična je britanska monarhija.

Harry in Meghan sta se začela umikati od kraljevskih dolžnosti marca 2020, a ostajata princ in vojvodinja, česar jima ne morejo odvzeti. Odvzeli so jima denar, ker ne opravljata več kraljevskih dolžnosti, Harryju so pobrali tudi vse častne vojaške nazive.

Odziv ustanove na njun intervju bo po napovedih analitikov tipičen, še poroča STA.