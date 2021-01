Kdo je mlada pesnica, o kateri po inavguraciji govori cel svet? #video

Po včerajšnji inavguraciji Joeja Bidna in Kamale Harris družbena omrežja in mediji ne govorijo le o novem predsedniku in podpredsednici, ki je spisala zgodovino, temveč tudi o mladi pesnici, ki je po mnenju mnogih "ukradla šov" na slovesnosti.

Ko je 22-letna pesnica Amanda Gorman stopila na podij med inavguracijo Joeja Bidna in Kamale Harris, je za dobrih šest minut hipnotizirala Ameriko in svet. Z mehkim glasom in nežnimi kretnjami je zrecitirala svojo pesem "Hrib, na katerega plezamo", ki jo je dokončala dvema tednoma, po napadu Trumpovih privržencev na kongres.

S pisanjem pesmi, ki vsebuje citate iz svetega pisma in izjave nekdanjega predsednika Johna F. Kennedyja ter borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega, še ni bila pri koncu in z njo ni bila povsem zadovoljna, ko se je zgodil napad na ameriški kongres. Takrat je Amanda budno spremljala dogajanje in prebedela celo noč ter spisala še zadnje verze in kitice, ki so pesmi dodali tisto piko na i, ki jo je iskala.

Tako je včeraj, ko je postala najmlajša pesnica, ki je nastopila na inavguraciji ameriškega predsednika, nedvomno dobila nove oboževalce.

Amanda je v dobrih šestih minutah osvojila svet. Foto: Reuters

Pesem je dokončala pred dvema tednoma, po napadu na ameriški kongres. Foto: Reuters

Kamala jo je še bolj spodbudila h kandidiranju za predsednico

Amanda se je v poezijo zaljubila že kot majhna deklica in je svoje prve pesmi pisala na šolskem igrišču v Los Angelesu. Kmalu se je izkazalo, da ima pravi talent, saj je dobila prva priznanja, enega tudi med študijem sociologije na Harvardu, a še nikoli do zdaj ni nastopila pred tako velikim občinstvom, kot je bilo včerajšnje.

Za citiranje pesmi med inavguracijo jo je izbrala prva dama Jill Biden, ki je njena oboževalka, in je menila, da bo Amanda popolna za dan, ko bo njen mož postal 46. ameriški predsednik.

Mlada pesnica ni sicer nič drugačna od drugih pesnikov, pisateljev in avtorjev, ko pri pisanju pride do nezaupanja vase. A ima veliko za povedati - na javnih forumih govori o večjih problemih ZDA, kot so rasizem, policijsko nasilje in prepoved splava, ter je celo napovedala, da bi leta 2036 lahko kandidirala za predsednico ZDA. Prvo leto, ko bo dovolj stara, da lahko to stori. To, da bo v Belo hišo vstopila Kamala Harris, jo je k temu še dodatno spodbudilo.

"Ne moremo zanikati, da je njena zmaga zmaga vseh nas, ki bi rade na tem položaju videle ženske drugih ras. S tem se zdi to bolj predstavljivo," je povedala ob prevzemu Kamale položaja podpredsednice. Kamala ni samo prva ženska na tem položaju, temveč tudi prva temnopolta ženska azijskih korenin na funkciji ameriške podpredsednice.

Da je Kamala Harris postala podpredsednica, jo je še dodatno spodbudilo k temu, da bi tudi sama stopila v Belo hišo. Foto: Reuters

A še preden bo kandidirala za ameriško predsednico, jo čaka še nekaj branja in pisanja, pravi. Septembra letos bo izdala prvo od dveh načrtovanih otroških knjig, takoj ko se bodo ukrepi sprostili, upa, da se bo lahko s sestro dvojčico odpravila v Disneyland.

