Polbrat Meghan Markle: Princu Harryju sem povedal, da mu bo uničila življenje

Po tem, ko je oče Meghan Markle zagrozil, da bo odšel na sodišče, če mu vojvodinja Susseška ne bo omogočila, da spozna svoja vnuka, se je zdaj oglasil še odtujeni polbrat Thomas Markle mlajši, ki je Meghan označil za zelo plitko.

Prepričan je, da bi se morala Meghan pobotati s svojim očetom. "Resno mislim, Meghan bi morala biti manj vzvišena, poklicati bi morala očeta in se pobotati," je izjavil za britanski Express.

"Vse življenje je posvetil njej," je dejal o njunem očetu Thomasu Marklu in dodal, da je zaradi njega danes tu, kjer je. Dejal je še, da upa, da bo spoznal svoja nečaka, ki ju je do zdaj videl le v časopisih in revijah. "To je tudi očetova edina želja, da lahko spozna svoja vnuka in da se njegova hči vrne v njegovo življenje. To mu dolgujemo," je zatrdil Thomas Markle mlajši.

Povedal je, da je princu Harryju pred poroko z Meghan poslal pismo, v katerem je napisal, da še vedno ni prepozno, da si premisli. Zapisal je tudi, da Meghan očitno ni prava ženska za Harryja, in zatrdil, da mu bo uničila življenje.

Meghan svojih otrok še ni predstavila očetu in polbratu. Foto: Reuters

Thomas Markle mlajši je razkril, da se je družinski razkol začel, ko je Meghan dobila vlogo v televizijski seriji Nepremagljivi dvojec (Suits). "Veliko časa je minilo od trenutka, ko je odšla, in njenega prvega velikega televizijskega projekta, ki je v Ameriki zelo zaslovel," je razkril njen polbrat in dodal, "da se je Meghan kmalu spremenila v hollywoodsko starleto, osredotočeno le na svojo kariero."

"Razumem, kako je biti v takšnem svetu. Ko si na tej poti, boš naredil vse, da boš uspešen, kar je imelo veliko opraviti s tem, da se je Meghan oddaljila od svoje družine," je še dejal.

Preberite tudi: