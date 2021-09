Meghan se je princesi Diani poklonila s torbico za 3.900 evrov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Med obiskom New Yorka pred nekaj dnevi je Meghan Markle izbrala posebno torbico, ki je ime dobila po njeni pokojni tašči, princesi Diani.

Meghan Markle je imela z možem, princem Harryjem, pred nekaj dnevi več pomembnejših opravkov po New Yorku. Med svojo prvo samostojno dobrodelno turnejo sta med drugim obiskala šolo v Harlemu in se udeležila dobrodelnega koncerta Global Citizen v Central Parku, ob tem pa je 40-letna vojvodinja kot vedno pozornost pritegovala tudi zaradi modnih izbir.

Predvsem s torbico znamke Christian Dior, ki je ime dobila po Meghanini pokojni tašči, princesi Diani.

Preprosto majhno torbico kvadrataste oblike s kratkimi ročaji je modna hiša oblikovala leta 1994 in jo sprva poimenovala "Chouchou", a ko jo je začela nositi princesa Diana, po tem, ko ji jo je podarila žena takratnega francoskega predsednika Jacquesa Chiraca, Bernadette, so jo pri znamki leta 1996 preimenovali v "Lady Dior".

Diana se je namreč zaljubila v torbico in si jih izbrala še več, v različnih barvah, ki jih je nosila tako pogosto, da so postali njen prepoznavni modni kos.

Dior je leta 2019 torbico nadgradil in ji dodal daljši pas za bolj udobno nošenje ter jo preimenoval v "Lady D-Lite". To pa je tudi verzija, ki jo je pred nekaj dnevi nosila Meghan. Cene zanjo se gibljejo od 3.600 do štiri tisoč evrov.

Torbica, ki jo obožuje Meghan, stane 3.900 evrov. Foto: zajem zaslona

