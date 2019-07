Pulover princese Diane, s katerim je zavajala paparace, prodan za 50 tisočakov

Pulover Virgin Atlantic ima v modnem svetu posebno mesto, saj ga je pokojna princesa Diana uporabljala kot orodje, s katerim se je poigravala s paparaci.

Ker so ji bili za petami ves čas, tudi ko se je vračala iz telovadnice, ga je nosila tako pogosto, da je dosegla, da so bile fotografije ves čas iste in s tem vedno manj zanimive in manj vredne.

Foto: Reuters

S puloverjem hotela končati medijsko norost

Pulover ji je podaril prijatelj in lastnik podjetja Virgin, Richard Branson, Diana pa ga je kasneje podarila svoji osebni trenerki Jenni Rivett. Ta je pulover pred kratkim ponudila na dražbi, kjer je dosegel visoko ceno 53.532 ameriških dolarjev, kar je približno 47.400 evrov. Osvojil ga je zbiratelj iz Kalifornije, ki želi ostati anonimen.

"Diana je v tem puloverju vse večkrat prihajala na trening, saj je menila, da so na svetu veliko pomembnejše stvari kot to, kaj ona obleče na fitnes. Zato se je odločila, da bo ta pulover nosila ob vsakem obisku in s tem zaustavila to medijsko norost," je razložila Rivettova.

Foto: Cover Images

Anonimni zbiratelj je poleg puloverja dobil še osebno, ročno napisano pismo, ki ga je Diana dodala k darilu Jenni: "Draga Jenni, z ljubeznijo, Diana, x".

Foto: Cover Images

Rivettova, ki je bila Dianina osebna trenerka več kot sedem let, bo denar od dražbe darovala v dobrodelne namene za pomoč malavijski družini iz Južne Afrike, od koder prihaja tudi sama.

