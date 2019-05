William o Dianini smrti: Bolečina, ki se ne more primerjati z ničemer

Britanski princ William je v novem dokumentarnem filmu o duševnem zdravju, ki ga bodo predvajali na britanski javni televiziji BBC, odkrito spregovoril o bolečini, ki jo je pred več kot 20 leti doživel ob smrti svoje matere, britanske princese Diane. "To je bila bolečina, ki se ne more primerjati z nobeno drugo," je dejal vojvoda Cambriški, čigar mati je leta 1997 umrla v prometni nesreči v Parizu.

Kot je poudaril princ William, prebivalcem Združenega kraljestva tradicija narekuje, da v težkih časih stisnejo zobe, vendar pa se morajo ljudje po njegovem prepričanju tudi nekoliko sprostiti. "Biti moramo sposobni spregovoriti o svojih čustvih, saj vendar nismo roboti," je dejal vojvoda Cambriški.

Britanski princ je po poročanju BBC med drugim priznal, da je v času, ko je v britanski vojski služil kot reševalni pilot, večkrat dobil občutek, da ga smrt "čaka za vogalom". Ko gre za smrt njegove matere, britanske princese Diane, je princ prepričan, da se lahko s predelovanjem čustev približa tistim, ki so v življenju prav tako izkusili izgubo bližnjega.

Britanska princesa Diana je avgusta leta 1997 umrla v prometni nesreči v Parizu. Foto: Reuters

"O tem veliko razmišljam in poskušam razumeti, zakaj čutim tako, kot čutim. Vendar ko izgubiš bližnjega v rani mladosti oziroma ko si zelo mlad, lahko rečem, da čutiš bolečino, ki ni podobna nobeni drugi," je poudaril princ in dodal, da je bila vojaška služba zanj naporna tudi zato, ker morajo vojaki svoja čustva pustiti ob strani.

Princ, ki je v vojski služil v ambulantni službi, je povedal, da je sicer kljub temu na delovnem mestu vsak dan občutil čustva: "Vsak dan se srečuješ z družinami, ki lahko na dnevni ravni dobijo najslabše možne novice. Ob tem nastopijo surova čustva in občutki. To sem čutil znotraj sebe in se zavedal, da bo to od mene terjalo visok davek. O tem sem moral spregovoriti." V vojski je služil do leta 2013.

Harry in William že večkrat javno spregovorila o smrti matere

V novem dokumentarnem filmu o duševnem zdravju, ki ga bodo premierno predvajali v nedeljo, je princ spregovoril v družbi nogometašev Burnleyja Petra Croucha in Tottenhama Dannyja Rosea, nekdanjega francoskega nogometaša Thierryja Henryja, upokojenega angleškega nogometaša Jermaina Jenasa in selektorja angleške nogometne izbrane vrste Garetha Southgatea. Vsi omenjeni bodo razkrili različne težave z duševnim zdravjem in pritiske, s katerimi so se in se srečujejo na svoji profesionalni poti.

Od leve proti desni: princ William, princ Harry, vojvodinja Meghan in vojvodinja Kate. Foto: Getty Images

Princ William in njegov brat princ Harry sta o smrti svoje matere sicer že javno spregovorila, spomnimo pa, da sta tudi pobudnika kampanje za duševno zdravje Heads Together (sl. Glave skupaj), ki spodbuja ljudi, da odprto in odkrito spregovorijo o svojih težavah. Skupaj s svojima soprogama, vojvodinjama Kate in Meghan sta podprla tudi iniciativo Shout (sl. Zavpij), ki ji je britanska kraljeva družina namenila donacijo v višini tri milijone britanskih funtov.