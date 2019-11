Nenavaden razlog, zakaj je princesa Diana po ločitvi bojkotirala Chanel

Razlog za Dianin bojkot francoske hiše Chanel tiči v inicialkah CC, ki jih znamka uporablja pri nekaterih svojih kosih, kar je poklon ustanoviteljici Coco Chanel.

A ker je dvojni C britansko princeso preveč spominjal na začetnici imen nekdanjega moža, princa Charlesa, in njegove nove izbranke Camille, Chanelovih kosov po ločitvi nič več nosila.

Foto: Getty Images

Dvojni C je zanjo pomenil Charlesa in Camillo

To je pred kratkim razkril oblikovalec Jayson Brundson, ki je z Diano sodeloval leta 1996, ko ji je pomagal pripravljati oprave za turnejo po Avstraliji. Spomni se, da se nikakor ni mogla pripraviti do tega, da bi nosila Chanelove kose z logom dvojnega C.

Ko sta sestavljala eno od oprav in je Jayson predlagal, da jo dopolnita s Chanelovimi čevlji, je odvrnila: "Ne, ne morem nositi dvojnega C. To je kot Camilla in Charles."

Foto: Getty Images

Opisani dogodek se je zgodil kmalu po ločitvi, zato je bila bolečina zanjo prevelika in v bližini ni hotela ničesar, kar bi jo spominjalo na to, je še razložil oblikovalec.

Diana in Charles sta se uradno ločila leta 1996, a sta se razšla že nekaj let prej, kmalu po tem, ko je izvedela za njegovo razmerje s Camillo. Še vedno je slavna njena izjava za BBC po razhodu: "V tem zakonu smo bili trije, zato je bilo nekaj gneče."

Preberite tudi: