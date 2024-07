Pisma princese Diane gospodinjski pomočnici danes na dražbo

Na dražbi dražbene hiše Sworders bodo danes ponudili na roko napisana pisma in voščilnice princese Diane, ki jih je pisala gospodinjski pomočnici iz otroštva. Pisma so naslovljena na Violet Collison, ki jo je Diana klicala Collie in je bila gospodinja v Park House na posestvu Sandringham, kjer je princesa preživela otroška leta, piše BBC.

Collie je ostala s princeso v stikih tudi pozneje v življenju ter njej in princema Williamu in Harryju pošiljala darila, na katera se je Diana odzvala z zahvalnimi pismi in božičnimi voščilnicami.

Eno od pisem, napisano na papirju Buckinghamske palače, je bilo poslano le tri tedne pred Dianino poroko s princem Charlesom. "Vsi so bili obsedeno zaposleni z dekoracijami v zadnjem trenutku," je zapisala takratna Diana Spencer in dodala: "Bodoča nevesta pa je ostala povsem mirna!" V nekem drugem pismu iz septembra 1984 pa je Diana svoji nekdanji gospodinji v zahvalnem pismu za darilo princu Harryju med drugim zapisala: "William obožuje svojega mlajšega brata in ga ves čas objema in poljublja ..."

Direktor dražbene hiše Sworders Luke Macdonald je povedal, da so pisma zelo intimna in jih ljudje zunaj ožjega kroga kraljeve družine ne poznajo. S pismi, s katerimi se zahvaljuje za drobna darila, se kaže, kako prijazna, velikodušna in skrbna je bila Diana, je dodal.

Violet Collison je bila prisotna ob rojstvu Diane in njenih treh sorojencev – Sarah, Jane in Charlesa. Ko je zakon Spencerjevih razpadel, je Violet leta 1967 sledila Dianini materi Frances Shand Kydd v London, nato pa se je vrnila v Norfolk in se upokojila. Diana se je brez svoje varnostne službe večkrat izmuznila na obisk k njej. "Bila je stalnica v Dianinem življenju, nekdo, s katerim se je lahko povezala in morda celo pobegnila iz sveta, v katerem je bila," je pojasnil Macdonald.

Iz omenjene dražbene hiše so še sporočili, da so se za Dianine predmete že zanimali dražitelji z vsega sveta, zlasti iz ZDA. Na dražbi bodo naprodaj tudi uokvirjene fotografije in božične voščilnice ter vabila gospe Collison na poroko princese Diane s takratnim prestolonaslednikom Charlesom leta 1981.

Macdonald je dodal, da je vrednost nekaterih pisem ocenjena na od 800 do 1.200 funtov, čeprav pričakuje še višje zneske, še piše britanski BBC.