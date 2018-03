Tako se je Meghan Markle poklonila pokojni princesi Diani

Na praznik skupnosti narodov Velike Britanije in njenih nekdanjih kolonij se je celotna kraljeva družina udeležila mašne slovesnosti v Westminstrski opatiji. Manjkala ni niti Harryjeva izbranka, 36-letna ameriška igralka Meghan Markle.

Meghan je navdušila z belim plaščem in baretko dveh oblikovalcev, na katera je prisegala princesa Diana. Foto: Cover Images

Bodoča nevesta je na tokratnem dogodku še posebej navdušila, saj se je na zelo poseben način poklonila pokojni mami svojega izbranca, princesi Diani. Čez mornarsko modro obleko je namreč oblekla bel plašč modne oblikovalke Amanda Wakeley, na glavi pa je nosila belo baretko, ki jo je ustvaril Stephen Jones.

Meghan in Harry na maši v Westminstrski opatiji. Foto: Cover Images Oba kreatorja sta bila Diani zelo pri srcu, z njima je razvila posebno vez. Jones je izdelal serijo personaliziranih klobučkov za pokojno princeso, ko je bila ta stara komaj 20 let. Z Wakeleyjevo sta postali celo dobri prijateljici. Obleke zanjo je začela oblikovati, ko je bila še čisto na začetku svoje kariere.

"Imela sem veliko srečo. Anna Harvey, ki je bila takrat namestnica urednice revije Vogue, je mislila, da bi moj slog ustrezal princesi," se oblikovalka spominja svojih začetkov sodelovanja z Diano. "Takrat sem bila tako naivna. Mislila sem, da bodo najprej v moj studio poslali pse, ki bodo preverili, ali je vse v redu, nato pa bo prišla princesa, tako da bom imela pred njenim prihodom še čas za pripravo. Ko je potem pozvonilo deset minut pred dogovorjeno uro sestanka, sem vzela glavnik in si začela krtačiti lase. Ko sem se obrnila, je med vrati stala princesa Diana. Opravičevala se je, da je malo prehitra in da me ni hotela zmotiti."

Po malce nerodnem začetku se je med njima v letih, ki so sledila, razvilo pristno prijateljstvo, na katero je modna oblikovalka še danes nadvse ponosna: "Lepo sva se imeli skupaj – veliko sva se presmejali. Bila je res izredna ženska, zelo preprosta in sproščena. Užitek jo je bilo oblačiti."