Bo Camilla postala kraljica? Charles je za, njegova sinova in Britanci pa proti.

Ob najavi, da se britanska kraljica Elizabeta II. zaradi šibkega zdravja vsaj nekaj časa ne bo pojavljala v javnosti, se je postavilo neizbežno vprašanje: kako bo monarhija videti po njeni smrti? To je med drugim tudi osrednja tema nove številke ameriškega tednika Newsweek, ki črnogledo napoveduje: "Ko kraljice ne bo več, bo nastala zmešnjava."

Med drugim so se posvetili tudi temu, ali bo takrat, ko bo Charles postal kralj, njegova (druga) žena Camilla postala kraljica. To namreč ni povsem jasno.

Foto: Reuters

Ob poroki zagotovilo, da ne bo kraljica, toda ...

Ko sta se Charles in Camilla leta 2005 poročila, je dobila naziv vojvodinja Cornwallska, iz Buckinghamske palače pa so zatrdili, da ob Charlesovem vzponu na prestol ne bo postala kraljica, temveč princesa žena. To pojasnilo je bilo objavljeno tudi na uradni spletni strani britanske kraljeve družine vse do leta 2018, ko je nenadoma izginilo.

Zgodovinar Robert Lacey je za Newsweek izjavil, da princ Charles menda intenzivno lobira za to, da bi Camilla vendarle postala kraljica, čemur pa ostro nasprotujeta princa William in Harry, njegova sinova iz zakona s princeso Diano. "Oba sta sita Charlesovega prepričevanja, naj Camilla dobi status kraljice," je dejal Lacey.

Foto: Reuters

Proti je tudi britanska javnost

Charles pri tem nima podpore niti pri britanski javnosti. Odnos Britancev se je sicer do sprva osovražene Camille z leti otoplil, toda še vedno jih je večina prepričana, da ne bi smela dobiti naziva kraljica. V javnomnenjski raziskavi, ki jo je maja opravilo podjetje YouGov, je le 13 odstotkov vprašanih Britancev dejalo, da naj Camilla postane kraljica. Kar 41 odstotkov se jih je strinjalo z nazivom princesa žena, 28 odstotkov pa jih je menilo, da ne bi smela imeti nobenega naziva.

Razmerje Charlesa in Camille ima burno preteklost, začelo se je že v sedemdesetih letih, a sta ga nato prekinila in se poročila vsak z drugim partnerjem. Privlačnost pa ni ugasnila in kot so poročali britanski mediji, sta se znova zapletla že v obdobju Charlesovega zakona s princeso Diano. Ta se je končal leta 1996, leto prej se je Camilla ločila od Andrewa Parkerja Bowlesa.



Leta 2005 sta se končno poročila in čeprav njunemu zakonu niso vsi napovedovali svetle prihodnosti, se je izkazal za trdnega. Ne nazadnje je Charles s Camillo zdaj poročen že dlje, kot je bil z Diano.

