Trdi, da je sin princa Charlesa in vojvodinje Camille

Avstralec poskuša že več let dokazati, da je sin britanskega prestolonaslednika in njegove zdajšnje žene. Trdi, da se jima je rodil, ko sta bila še najstnika, nato pa sta ga oddala v posvojitev.

55-letni Simon Dorante-Day trdi, da je sin britanskega princa Charlesa in vojvodinje Camille. Spočela naj bi ga, ko je imel Charles 17, Camilla pa 18 let, nato pa naj bi ga posvojila družina iz britanskega mesta Portsmouth.

"Moja babica je delala za kraljico in mi je večkrat dejala, da sem sin Charlesa in Camille," je za avstralski spletni medij 7News izjavil Dorante-Day, ki večino življenja biva v Avstraliji.

Z britanskim prestolonaslednikom in vojvodinjo Cornwallsko, ki sta se poročila leta 2005 (za oba je bil to drugi zakon), je poskušal v stik stopiti tudi prek odvetnikov, a se na to nista odzvala.

Dorante-Day je prepričan, da je njegov videz nedvoumen dokaz, čigav otrok je. Kot pravi, mu ljudje pritrjujejo, da je izjemno podoben Charlesu in tudi Charlesovemu očetu, pred kratkim umrlemu princu Filipu.

Prepričan je tudi, da je njegov sin Liam izjemno podoben kraljici Elizabeti v mladosti.

Ob tem je zatrdil, da od britanske kraljeve družine ne pričakuje denarja ali plemiškega naziva: "Rad bi le vedel, kdo so moji starši, in vse poti so me pripeljale do Charlesa in Camille."

Razmerje Charlesa in Camille ima burno preteklost, začelo naj bi se že v 60. letih, a sta ga nato prekinila in se poročila vsak z drugim partnerjem. Privlačnost pa ni ugasnila in znova naj bi se zapletla že v obdobju Charlesovega zakona s princeso Diano. Ta se je končal leta 1996, leto prej se je Camilla ločila od Andrewa Parkerja Bowlesa. Poročila sta se leta 2005, in čeprav njunemu zakonu niso vsi napovedovali svetle prihodnosti, se je izkazal za trdnega. Ne nazadnje je Charles s Camillo zdaj poročen že 16 let, pet let dlje, kot je bil z Diano.