Izpoved princa Williama o grozljivih prizorih, ki so ga močno zaznamovali

Britanski princ William je leta 2017, ko je delal kot pilot reševalnega helikopterja, posredoval pri prometni nesreči, v kateri je takrat petletni deček Bobby Hughes dobil hude poškodbe glave. V intervjuju za Applovo avdioserijo Time to Walk je zdaj prvič spregovoril o tem, da so ga prizori, ki jih je videl, spremljali še dolgo po tem.

"Ko smo prispeli na kraj nesreče, smo vsi mislili le na to, kako pomagati temu fantku. Njegovi starši so bili histerični, kar si lahko predstavljate, kričali so in jokali. In to ostane v tebi. Tisti večer sem se domov vrnil precej razburjen. Nisem jokal, toda čutil sem, da se je v meni nekaj spremenilo, da je v meni rasla neka napetost. Počutil sem se, kot da pred mano umira ves svet," je v intervjuju povedal William.

Foto: Guliverimage/AP

"Sčasoma se je moj obup le še krepil," je nadaljeval, "tega nisem občutil še nikoli prej. V mojem življenju je bilo vse v najlepšem redu, srečen sem bil tako doma kot v službi, obenem pa sem se spraševal, zakaj čutim takšno žalost. Nato pa sem ugotovil, da travmo in žalost vseh teh ljudi nosim s seboj."

Princ je po nesreči, o kateri je govoril, vse do danes ostal v stiku z zdaj desetletnim Bobbyjem in njegovo družino. Po objavi intervjuja se je oglasila dečkova mama Carly Hughes in za britanske medije izjavila: "William nama je takrat povedal, kako je vse to vplivalo nanj kot očeta in da je čutil najino bolečino. Izjemen je, ima dobro srce in je krasen človek. Ponosna sem, da bo nekoč moj kralj."

