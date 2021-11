Spor med princema Williamom in Harryjem se nadaljuje

"Odnosi med njima so slabi, zelo slabi," je o britanskih princih Williamu in Harryju za Page Six dejal Robert Lacey, poznavalec britanske kraljeve družine in avtor nove knjige, v kateri popisuje spor med bratoma.

William je pred kratkim gostil sprejem za vse, ki so sodelovali pri postavitvi skulpture v spomin princesi Diani na vrtu Kensingtonske palače, na dogodku pa je menda izrazil nezadovoljstvo z mlajšim bratom. "Govoril sem z dvema udeležencema sprejema in povedala sta, da je bilo iz njegovih besed jasno, da je še vedno jezen na Harryja," je dejal Lacey.

"Do sprave med njima ne bo prišlo kmalu," je dodal, "ne eden ne drug si je trenutno ne želita, ker je v preteklosti padlo preveč težkih besed."

Foto: Reuters

Zamere zaradi sodelovanja z Netflixom

Medtem sta se princ Harry in njegova žena Meghan Markle znašla pod novim plazom kritik zaradi sodelovanja s produkcijsko mrežo Netflix. Ta med drugim snema priljubljeno serijo Krona o britanski kraljevi družini, ki jo v zadnjem času kritizirajo, češ da prikazuje neresnična dejstva o princesi Diani.

Tako je pretekli konec tedna z ustvarjalci serije prenehala sodelovati Jemima Khan, ki je bila tesna Dianina prijateljica. Kot je dejala za britanske medije, s serijo ni želela biti več povezana, "ker zgodbe o Diani ne prikazujejo spoštljivo in sočutno," kot bi si želela.

Harry in Meghan pa medtem sodelovanja z Netflixom nista prekinila. Potem ko sta septembra lani z njimi podpisala večletno pogodbo o sodelovanju, naj bi pripravljala več projektov, tudi dokumentarec oziroma nekakšen resničnostni šov o njunem življenju.

Leto 1988: princesa Diana s Harryjem v naročju, William stoji pred njima. Foto: Guliverimage/AP

Princ Harry je sicer februarja letos izjavil, da serijo Krona gleda. "Gre za fikcijo, ki le delno temelji na resnici," je dejal priljubljenemu voditelju Jamesu Cordenu, "seveda ni povsem resnična, je pa mogoče iz nje dobiti občutek, kakšno je to življenje, kakšni so pritiski in zahteve, ko moraš svojim dolžnostim dati prednost pred družino."

Preberite še: