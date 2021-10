Princ William: Naj bo varovanje Zemlje pred vesoljskim turizmom

Foto: Reuters 90-letni hollywoodski igralec William Shatner, ki je zaslovel z vlogo kapitana Jamesa T. Kirka v Zvezdnih stezah, je postal najstarejši človek, ki je poletel v vesolje. Shatner je poletel v kapsuli podjetja Blue Origin, katerega lastnik je eden najbogatejših ljudi na svetu, Američan Jeff Bezos.

Igralec je bil nad poletom, ki je trajal približno deset minut, izredno navdušen. V kapsuli so bili poleg njega še podpredsednica podjetja Blue Origin Audrey Powers, soustanovitelj podjetja Planet Chris Boshuizen in direktor francoske korporacije Dassault Systèmes Glen de Vries. Njihova največja višina je bila 100 kilometrov.

Nad njihovim izletom pa ni bil najbolj navdušen britanski princ William, ki je za BBC povedal, da "bi morali veliki možgani popraviti naš planet, ne da iščejo nov planet, kjer bi lahko živeli".

Foto: Reuters V intervjuju je posvaril, da ima veliko mladih zaradi podnebnih sprememb tesnobna občutja, saj jim ni vseeno, kaj se dogaja z našim planetom. "To je zelo vznemirjajoče in povzroča tesnobo," je dejal.

Oče treh otrok je odrasle izzval, naj se spomnijo, kako je bilo zanje pomembno to, da so lahko na prostem, ter kako lahko prihodnje generacije oropamo teh občutkov in doživetij.

Britanski princ William je v intervjuju še dodal, da bodo konec meseca znani dobitniki nagrade za inovativne rešitve za največje okoljske težave našega planeta. Okoljsko nagrado, katere pobudnik in ustanovitelj je prav britanski dvor, bodo vsako leto naslednjih deset let podelili petim nagrajencem za spodbujanje sprememb in pomoč pri odpravljanju škode na planetu. Vrednost nagrade je 1,1 milijona evrov. Ob lanskoletni naznanitvi nagrade je dejal: "Naslednjih deset let bo kritično desetletje za spremembe. Čas je bistvenega pomena, zato menimo, da je ta zelo ambiciozna globalna nagrada edina pot naprej."

Kratki poleti na rob vesolja so za Bezosa donosen posel. Foto: Reuters Kratki poleti na rob vesolja so za Bezosa donosen posel − prvi poleti so namreč "rezervirani" le za povabljence − Blue Origin pa pospešeno načrtuje tudi komercialne polete za t. i. vesoljske turiste. Prodali so že za več kot 100 milijonov dolarjev vozovnic.

Preberite še: