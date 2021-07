Jeff Bezos leti v vesolje #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški milijarder Jeff Bezos je tik pred tem, da bo skupaj z bratom Markom, 18-letnim Oliverjem Daemenom in 82-letno ameriško pilotko Wally Funk poletel v vesolje.

Po izstrelitvi naj bi raketa New Shepard v dveh minutah pospešila na več kot 3.700 kilometrov na uro. Po treh minutah bodo občutili breztežnost. Posadka bo poletela okoli sto kilometrov nad Zemljo. Nato se bo New Shepard s posadko vrnil na Zemljo in pristal v puščavi Teksasa.

Bezosa je sicer prehitel britanski milijarder Richard Branson, ki je v vesolje poletel že v nedeljo.