Z Jeffom Bezosom bo v vesolje poletel tudi 18-letnik

Z Jeffom Bezosom bo v vesolje poletel njegov brat Mark, 18-letni Oliver Daemen in 82-letna ameriška pilotka Wally Funk.

Z ameriškim milijarderjem Jeffom Bezosom bo v torek v vesolje poletel tudi 18-letni Oliver Daemen, ki bo najmlajši človek v vesolju doslej, so sporočili iz Bezosovega podjetja Blue Origin. Vstopnico za polet v vesolje je kupil njegov oče, nizozemski investicijski bankir Joes Daemen.

18-letni Nizozemec je zaključil srednjo šolo, septembra pa bo začel študij fizike na univerzi v Utrechtu. S poletom v vesolje se bodo uresničile njegove otroške sanje. Že od četrtega leta je namreč navdušen nad vesoljem, Luno in raketami, so navedli v Bezosovem podjetju.

Koliko je njegov oče na dražbi odštel za polet vesolje, niso razkrili. Kupil je sicer vstopnico za naslednji polet, a se bo njegov sin v vesolje podal že na prvem poletu ameriškega podjetja. Kupec, ki je za tokratni polet na dražbi odštel 28 milijonov dolarjev, ima namreč v času poleta druge obveznosti. V vesolje bo poletel na enem od prihodnjih letov.

Oliver Daemen bo po navedbah Blue Origina najmlajši človek v vesolju doslej. Poleg njega bo na plovilu New Shepard še 82-letna ameriška pilotka Wally Funk, ki pa bo najstarejši človek v vesolju doslej. V posadki bosta še Bezos in njegov brat Mark.

Blue Origin bo raketo New Shepard v vesolje predvidoma izstrelil v torek, 20. julija. Po izstrelitvi naj bi raketa v dveh minutah pospešila na več kot 3.700 kilometrov na uro. Po treh minutah bodo občutili breztežnost. Posadka bo poletela okoli 100 kilometrov nad Zemljo. Nato se bo New Shepard s posadko vrnil na Zemljo in pristal v puščavi Teksasa.

Bezosa je sicer prehitel britanski milijarder Richard Branson, ki je v vesolje poletel že v nedeljo. Vesoljsko letalo VSS Unity se je dvignilo na višino okoli 86 kilometrov, v vesolju pa so bili nekaj minut in občutili breztežnost. Polet je trajal približno uro.