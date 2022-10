Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tudi po zadnji meritvi, ki jo je za časnik Delo in POP TV opravila Mediana, bi Anže Logar v prvem krogu nedeljskih predsedniških volitev dobil največ glasov. Logar namreč močno vodi pred zasledovalci, medtem ko se je približevanje Milana Brgleza Nataši Pirc Musar, ki bi se sicer najverjetneje uvrstila v drugi krog, ustavilo. A ob upoštevanju skrajnih vrednosti intervalov zaupanja bi se tudi Brglez še lahko uvrstil v finale predsedniške tekme.

Najnovejša anketa kaže na vse večjo razliko med Milanom Brglezom in Natašo Pirc Musar. Zadnjo je v sredo podprl tudi nekdanji predsednik Milan Kučan, ki je izrazil prepričanje, da je prišel čas za žensko na predsedniški funkciji. Telefonsko in spletno anketiranje je sicer potekalo od 17. do 19. oktobra, torej pred Kučanovo odločitvijo.

Velik skok Prebiliča

V prvem krogu predsedniških volitev bi največ glasov, 26,9 odstotka (v zadnji meritvi Mediane za Delo 23,6 odstotka), prejel Anže Logar, kaže anketa, ki jo je izvedla agencija Mediana in v kateri je sodelovalo 724 anketirancev. Sledi mu Nataša Pirc Musar z 19 odstotki glasov (v zadnji meritvi 20,4 odstotka), za njo pa je Milan Brglez, ki bi ga podprlo 12,9 odstotka vprašanih (v zadnji meritvi 15,3 odstotka) vprašanih. Razlika med Logarjevima zasledovalcema se je torej povečala.

Na četrto mesto bi se z 9,2-odstotno podporo uvrstil Vladimir Prebilič, ki je v zadnji anketi Mediane prejel le 3,4 odstotka glasov. Sledi mu Sabina Senčar s 7,6-odstotno podporo, Miha Kordiš bi dobil 5,6 odstotka podpore, najmanj glasov volivcev pa bi prejel Janez Cigler Kralj, in sicer 4,9 odstotka.

V drugi krog tudi Brglez?

Napoved Mediane za Delo, ki upošteva preference tistih, ki pravijo, da se bodo volitev verjetno udeležili, kaže, da se bosta v drugem krogu najverjetneje pomerila Logar in Pirc Musarjeva, čeprav bi se ob upoštevanju skrajnih vrednosti intervalov zaupanja tudi Brglez še lahko uvrstil v finale predsedniške tekme.

Po tej volilni napovedi, ki upošteva le verjetne udeležence volitev, bi prepričljivo največ volivcev podprlo Logarja, in sicer dobrih 30,1 odstotka. Boj za uvrstitev v drugi krog med Pirc Musarjevo in Brglezom pa bo precej napet. Pirc Musarjeva namreč Logarju sledi z 20,5 odstotka, Brglez na tretjem mestu ima 17,3 odstotka. Tokrat se je na četrto mesto z 10,7-odstotno podporo zavihtel Prebilič, sledijo pa mu Cigler Kralj (6,6 odstotka), Kordiš (5,4 odstotka) in Senčarjeva (štirje odstotki).

Mediana je spraševala tudi za tri morebitne scenarije v drugem krogu volitev. Če bi bila v drugem krogu volitev Logar in Pirc Musarjeva, bi največ vprašanih podprlo zadnjo. Če bi se soočila Brglez in Pirc Musarjeva, bi več vprašanih podprlo Brgleza. Če bi bila v drugem krogu Logar in Brglez, pa bi več vprašanih podprlo Logarja.

A razlike so malenkostne. Tako bi se lahko v primeru drugega kroga volivci odločili drugače, kot so odgovorili v tej anketi. Rezultat pa bi bil precej odvisen tudi od udeležbe.

Padec podpore trem najmočnejšim kandidatom

Če tokratno javnomnenjsko raziskavo primerjamo z zadnjo napovedjo, ki jo je v ponedeljek objavil časnik Dnevnik, zanj pa jo opravila agencija Ninamedia, je opaziti padec podpore vsem trem najmočnejšim predsedniškim kandidatom. Na drugi strani so preostali štirje kandidati zabeležili precej boljše rezultate.